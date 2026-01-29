Какие города самые дорогие по стоимости аренды?
В 2026 году обновили глобальный рейтинг городов по стоимости аренды жилья. Аналитики сравнили средние цены на однокомнатные квартиры, сообщает Numbeo.
10 городов, в которых арендаторы тратят больше всего:
- Нью-Йорк, США – 4 520 долларов;
- Сан-Франциско, США – 3 435 долларов;
- Бостон, США – 3 430 долларов;
- Лондон, Великобритания – 3 345 долларов;
- Бруклин, США – 3 344 долларов;
- Джерси, США – 3 343 доллара;
- Цуг, Швейцария – 3 181 доллар;
- Сан-Диего, США – 3 171 доллар;
- Сан-Хосе, США – 3 038 долларов;
- Майами, США – 2 990 долларов.
Какие города самые дорогие для жизни?
Отдельно обнародовали рейтинг городов с самой высокой общей стоимостью жизни, пишет Time Out. В нем учитывают не только аренду жилья, а повседневные расходы жителей.
Аналитики подсчитали цены на продукты, посещение кафе и ресторанов, транспорт, базовые услуги и уровень покупательной способности населения.
К слову, всего создали два рейтинга – с учетом арендной платы и без нее. По данным исследования, если учитывать стоимость арендной платы, Нью-Йорк стал самым дорогим городом для проживания.
Без аренды жилья, самыми дорогими оказались:
- Цюрих, Швейцария;
- Женева, Швейцария;
- Базель, Швейцария;
- Лозанна, Швейцария;
- Лугано, Швейцария;
- Берн, Швейцария;
- Нью-Йорк, США;
- Рейкьявик, Исландия;
- Гонолулу, США;
- Сан-Франциско, США.
Среди швейцарских городов самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Женеве и Цюрихе, где цены превышают 2 600 долларов в месяц. В Лозанне и Базеле жилье немного дешевле – около 2 000 долларов.
Самые низкие показатели среди городов имеет Лугано – около 1 900 долларов за аренду жилья, хотя вне центра города можно найти более дешевые предложения.
Сколько стоит жилье в Болгарии?
Жилье в Болгарии остается одним из самых доступных вариантов на европейском рынке. Стоимость жилья в Болгарии в 2026 году колеблется от 850 до 2 600 евро за квадратный метр в зависимости от города и расположения.
Аренда однокомнатной квартиры в Софии составляет 650 евро в центре и 490 евро вне центра в месяц, в меньших городах цены значительно ниже.