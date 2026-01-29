Які міста найдорожчі за вартістю оренди?

У 2026 році оновили глобальний рейтинг міст за вартістю оренди житла. Аналітики порівняли середні ціни на однокімнатні квартири, повідомляє Numbeo.

Дивіться також Оренда квартири у Німеччині: скільки насправді доведеться витратити

10 міст, у яких орендарі витрачають найбільше:

Нью-Йорк, США – 4 520 доларів;

Сан-Франциско, США – 3 435 доларів;

Бостон, США – 3 430 доларів;

Лондон, Велика Британія – 3 345 доларів;

Бруклін, США – 3 344 доларів;

Джерсі, США – 3 343 долари;

Цуг, Швейцарія – 3 181 долар;

Сан-Дієго, США – 3 171 долар;

Сан-Хосе, США – 3 038 доларів;

Маямі, США – 2 990 доларів.

Які міста найдорожчі для життя?

Окремо оприлюднили рейтинг міст із найвищою загальною вартістю життя, пише Time Out. У ньому враховують не лише оренду житла, а повсякденні витрати мешканців.

Аналітики підрахували ціни на продукти, відвідування кафе й ресторанів, транспорт, базові послуги та рівень купівельної спроможності населення.

До слова, всього створили два рейтинги – з урахуванням орендної плати та без неї. За даними дослідження, якщо враховувати вартість орендної плати, Нью-Йорк став найдорожчим містом для проживання.

Без оренди житла, найдорожчими виявились:

Цюрих, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Базель, Швейцарія;

Лозанна, Швейцарія;

Лугано, Швейцарія;

Берн, Швейцарія;

Нью-Йорк, США;

Рейк'явік, Ісландія;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

Серед швейцарських міст найдорожча оренда однокімнатної квартири у Женеві та Цюриху, де ціни перевищують 2 600 доларів на місяць. У Лозанні та Базелі житло трохи дешевше – близько 2 000 доларів.

Найнижчі показники серед міст має Лугано – близько 1 900 доларів за оренду житла, хоча поза центром міста можна знайти дешевші пропозиції.

Скільки коштує житло у Болгарії?