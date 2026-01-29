Які міста найдорожчі за вартістю оренди?

У 2026 році оновили глобальний рейтинг міст за вартістю оренди житла. Аналітики порівняли середні ціни на однокімнатні квартири, повідомляє Numbeo.

10 міст, у яких орендарі витрачають найбільше:

  • Нью-Йорк, США – 4 520 доларів;
  • Сан-Франциско, США – 3 435 доларів;
  • Бостон, США – 3 430 доларів;
  • Лондон, Велика Британія – 3 345 доларів;
  • Бруклін, США – 3 344 доларів;
  • Джерсі, США – 3 343 долари;
  • Цуг, Швейцарія – 3 181 долар;
  • Сан-Дієго, США – 3 171 долар;
  • Сан-Хосе, США – 3 038 доларів;
  • Маямі, США – 2 990 доларів.

Які міста найдорожчі для життя?

Окремо оприлюднили рейтинг міст із найвищою загальною вартістю життя, пише Time Out. У ньому враховують не лише оренду житла, а повсякденні витрати мешканців.

Аналітики підрахували ціни на продукти, відвідування кафе й ресторанів, транспорт, базові послуги та рівень купівельної спроможності населення.

До слова, всього створили два рейтинги – з урахуванням орендної плати та без неї. За даними дослідження, якщо враховувати вартість орендної плати, Нью-Йорк став найдорожчим містом для проживання.

Без оренди житла, найдорожчими виявились:

  • Цюрих, Швейцарія;
  • Женева, Швейцарія;
  • Базель, Швейцарія;
  • Лозанна, Швейцарія;
  • Лугано, Швейцарія;
  • Берн, Швейцарія;
  • Нью-Йорк, США;
  • Рейк'явік, Ісландія;
  • Гонолулу, США;
  • Сан-Франциско, США.

Серед швейцарських міст найдорожча оренда однокімнатної квартири у Женеві та Цюриху, де ціни перевищують 2 600 доларів на місяць. У Лозанні та Базелі житло трохи дешевше – близько 2 000 доларів.

Найнижчі показники серед міст має Лугано – близько 1 900 доларів за оренду житла, хоча поза центром міста можна знайти дешевші пропозиції.

Скільки коштує житло у Болгарії?

  • Житло в Болгарії залишається одним із найдоступніших варіантів на європейському ринку. Вартість житла в Болгарії у 2026 році коливається від 850 до 2 600 євро за квадратний метр залежно від міста та розташування.

  • Оренда однокімнатної квартири в Софії становить 650 євро в центрі та 490 євро поза центром на місяць, у менших містах ціни значно нижчі.