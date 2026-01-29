Які міста найдорожчі за вартістю оренди?
У 2026 році оновили глобальний рейтинг міст за вартістю оренди житла. Аналітики порівняли середні ціни на однокімнатні квартири, повідомляє Numbeo.
10 міст, у яких орендарі витрачають найбільше:
- Нью-Йорк, США – 4 520 доларів;
- Сан-Франциско, США – 3 435 доларів;
- Бостон, США – 3 430 доларів;
- Лондон, Велика Британія – 3 345 доларів;
- Бруклін, США – 3 344 доларів;
- Джерсі, США – 3 343 долари;
- Цуг, Швейцарія – 3 181 долар;
- Сан-Дієго, США – 3 171 долар;
- Сан-Хосе, США – 3 038 доларів;
- Маямі, США – 2 990 доларів.
Які міста найдорожчі для життя?
Окремо оприлюднили рейтинг міст із найвищою загальною вартістю життя, пише Time Out. У ньому враховують не лише оренду житла, а повсякденні витрати мешканців.
Аналітики підрахували ціни на продукти, відвідування кафе й ресторанів, транспорт, базові послуги та рівень купівельної спроможності населення.
До слова, всього створили два рейтинги – з урахуванням орендної плати та без неї. За даними дослідження, якщо враховувати вартість орендної плати, Нью-Йорк став найдорожчим містом для проживання.
Без оренди житла, найдорожчими виявились:
- Цюрих, Швейцарія;
- Женева, Швейцарія;
- Базель, Швейцарія;
- Лозанна, Швейцарія;
- Лугано, Швейцарія;
- Берн, Швейцарія;
- Нью-Йорк, США;
- Рейк'явік, Ісландія;
- Гонолулу, США;
- Сан-Франциско, США.
Серед швейцарських міст найдорожча оренда однокімнатної квартири у Женеві та Цюриху, де ціни перевищують 2 600 доларів на місяць. У Лозанні та Базелі житло трохи дешевше – близько 2 000 доларів.
Найнижчі показники серед міст має Лугано – близько 1 900 доларів за оренду житла, хоча поза центром міста можна знайти дешевші пропозиції.
Скільки коштує житло у Болгарії?
Житло в Болгарії залишається одним із найдоступніших варіантів на європейському ринку. Вартість житла в Болгарії у 2026 році коливається від 850 до 2 600 євро за квадратний метр залежно від міста та розташування.
Оренда однокімнатної квартири в Софії становить 650 євро в центрі та 490 євро поза центром на місяць, у менших містах ціни значно нижчі.