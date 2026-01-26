Яка вартість оренди житла у Німеччині?

Середня ціна оренди однокімнатної квартири в Німеччині – близько 838 євро на місяць, повідомляє Numbeo.

Вартість оренди у найпопулярніших містах становить:

Берлін – у центрі 1 298 євро на місяць, поза центром 923 євро;

– у центрі 1 298 євро на місяць, поза центром 923 євро; Мюнхен – у центрі 1 498 євро на місяць, поза центром 1 175 євро;

– у центрі 1 498 євро на місяць, поза центром 1 175 євро; Гамбург – у центрі 1 166 євро на місяць, поза центром 835 євро;

Саме ці міста найчастіше обирають іноземці через роботу та розвинену інфраструктуру, тому навантаження на ринок оренди тут особливо відчутне.

На які реальні витрати варто розраховувати?

Орендна плата це лише частина витрат. Іноземцю варто підготувати заздалегідь суму у кілька разів більшу за вартість місячної оренди, пише Visit Ukraine.

Орендар сплачує заставу, яку називають Kaution. Вона зазвичай дорівнює вартості двох або трьох місяців оренди без комунальних платежів. Ці кошти заморожуються на весь період проживання. Додатково оплачуються комунальні послуги. До них входить опалення, вода, вивіз сміття та обслуговування будинку. У підсумку щомісячні витрати можуть зрости на 150 – 300 євро залежно від міста та площі житла. Багато квартир здаються без меблів, а інколи навіть без кухні. Орендарю доводиться самостійно купувати техніку, шафи, ліжко та інші необхідні речі.

Також власники часто вимагають підтвердження доходів і кредитну історію, без якої знайти житло у Німеччині майже неможливо.

Чому може бути важко знайти житло?

Головна проблема полягає у високому попиті та обмеженій кількості доступних квартир. На одне оголошення у великих містах може відгукуватися кілька десятків людей.

Власники нерухомості обирають орендарів дуже ретельно. Перевагу зазвичай надають тим, хто має постійну роботу, стабільний дохід і позитивну кредитну історію в Німеччині.

Додаткові труднощі створює бюрократія. Потрібно підготувати пакет документів, заповнити анкети та бути готовим швидко приїхати на перегляд. Через це пошук житла може тривати тижнями або навіть місяцями, особливо у Берліні та Мюнхені.

Яка вартість квартири у Німеччині?