Скільки коштує квадратний метр у Польщі?

Про те, скільки часу потрібно, аби накопичити на власне житло в Польщі, розповідаємо з посиланням на дані порталу Numbeo.

Середні ціни за квадратний метр у містах такі:

Варшава – 23 742 злотих у центрі міста, 14 838 злотих – за його межами;

Краків – 20 743 злотих у центрі міста, 13 405 злотих – за його межами;

Вроцлав – 17 240 злотих у центрі міста, 12 630 злотих – за його межами;

Гданськ – 20 955 злотих у центрі міста, 12 825 злотих – за його межами;

Жешув – 12 935 злотих у центрі міста, 9 002 злотих – за його межами.

У менших містах житло значно дешевше – у середньому від 5 до 7 тисяч злотих за квадрат.

Які середні зарплати у Польщі?

Середній рівень зарплати після сплати податків в цих містах Польщі такий:

Варшава – 7 879 злотих;

Краків – 7 173 злотих;

Вроцлав – 6 809 злотих;

Гданськ – 6 711 злотих;

Жешув – 7 419 злотих.

Скільки років доведеться відкладати на житло?

Для спрощення розрахунків припустимо, що людина відкладає на житло всю зарплату і планує придбати квартиру площею 50 квадратних метрів.

За таких умов:

у Варшаві на житло в центрі доведеться накопичувати 12,6 року, на околицях – 7,9 року;

у Кракові – 12,1 року на квартиру в центрі, 7,8 року – за його межами;

у Вроцлаві – 10,6 та 7,7 року відповідно;

у Гданську – 13 та 8 років відповідно;

у Жешуві – 7,3 та 5,1 року відповідно.

Однак зауважимо, що це усереднена інформація. Адже у будь-якому місті можна купити квартиру за ціною, як відчутно нижчою, так і значно вищою від середньої. Така ж ситуація зі зарплатами – частина людей має більші заробітки від середніх, частина – менші. Крім того, у невеликих містах назбирати на житло можна швидше.

До слова, дослідження Національного банку Польщі (NBP), яке цитує Gremi Personal, показало, що у 2025 році 81% українців у Польщі забезпечували себе житлом самостійно: 72% – орендували квартири чи кімнати, 9% – придбали власну нерухомість.

Як безпечно орендувати квартиру в Польщі?

Знайти житло у Польщі легше, якщо підготуватися та знати правила оренди, що допоможе уникнути зайвих витрат і ризиків. Основними інструментами пошуку залишаються онлайн‑платформи Otodom.pl, Gratka.pl, Morizon.pl, OLX.pl, Gumtree.pl та місцеві групи у фейсбуці, але слід остерігатися шахрайства.

Для укладення договору зазвичай потрібні паспорт, підтвердження легального перебування (наприклад, PESEL) та довідка про доходи або трудовий договір. Важливо уважно читати договір, де прописані умови оплати, терміни проживання та права сторін. Щоб мінімізувати ризики, не потрібно перераховувати гроші до перегляду житла, слід перевіряти документи орендодавця та право власності й уникати підозріло дешевих оголошень.