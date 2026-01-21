Що треба зробити перед пошуком?

Перед стартом пошуку варто визначити бюджет на оренду з урахуванням комунальних платежів і можливого депозиту, пише видання InPoland.

Важливо відразу зрозуміти, який формат житла підходить саме вам, кімната чи квартира, короткострокова або довгострокова оренда та вартість житла. Також слід обрати місто і район, орієнтуючись на роботу, навчання та транспортну доступність.

Де шукати житло у Польщі?

Основним інструментом пошуку залишаються спеціалізовані онлайн платформи з оголошеннями про оренду.

Найпопулярнішими з них є:

Otodom.pl – один із найбільших сайтів із пропозиціями квартир і кімнат;

Gratka.pl – також популярний ресурс для пошуку квартир;

Morizon.pl – сайт, що агрегує пропозиції від різних агенцій;

OLX.pl – багато приватних оголошень, але слід бути обережними, адже там висока концентрація шахраїв;

Gumtree.pl – схожий на OLX, є багато бюджетних варіантів.

Популярним є також групи у Facebook для пошуку квартири. Водночас тут потрібно бути уважними та перевіряти інформацію про житло.

Які документи потрібні?

Для укладення договору оренди зазвичай потрібен паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначають у TransferGo. У багатьох випадках орендодавці просять підтвердити легальне перебування у Польщі, наприклад через наявність PESEL. Також можуть вимагати довідку про доходи або трудовий договір.

Важливо! Окремо варто звернути увагу на сам договір оренди. У ньому мають бути чітко прописані умови оплати, терміни проживання та права обох сторін. Перед підписанням документ слід уважно прочитати.

Як вберегтися від шахраїв?

Щоб мінімізувати ризики під час оренди житла у Польщі, варто дотримуватися кількох правил:

не перераховувати кошти до особистого перегляду житла;

перевіряти документи орендодавця та право власності на квартиру;

уникати оголошень із підозріло низькою ціною;

наполягати на офіційному договорі оренди;

не погоджуватися на усні домовленості без письмового підтвердження.

Скільки коштує оренда житла у різних містах Польщі?