Як шукати житло у Польщі, розповідає міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo.

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Вартість оренди житла в Польщі

Середня вартість оренди житла у Польщі залежить від населеного пункту.

Найвищі ціни спостерігаються у таких популярних містах, як Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Сопот та Гдиня.

Водночас значно дешевша оренда у Кельце, Бидгощі, Білостоку та Лодзі.

Ціни на оренду квартири у містах Польщі:

Місто 1-кімнатна квартира 2-кімнатна квартира 3-кімнатна квартира Варшава 2 300 – 3 600 злотих 3 500 – 4 500 злотих 4 700 – 6 000 злотих Гданськ 2 000 – 2 800 злотих 3 000 – 3 800 злотих 3 500 – 4 600 злотих Краків 1 800 – 2 600 злотих 2 800 – 3 500 злотих 4 000 – 5 000 злотих Вроцлав 1 800 – 2 500 злотих 2 700 – 3 500 злотих 3 300 – 4 000 злотих Лодзь 1 200 – 1 900 злотих 2 000 – 2 800 злотих 2 600 – 3 500 злотих

Найбюджетніше житло завжди у селах, однак важливо мати свою автівку, тому що у багатьох віддалених районах майже не курсує громадський транспорт.

Також зрозуміло, що оренда квартири або будинку буде дорожчою, ніж винаймання кімнати чи проживання у гуртожитку.

Крім орендної плати, слід враховувати додаткові витрати на комунальні послуги, які можуть становити від 600 до 1 100 злотих на місяць залежно від споживання та сезону.

У більшості випадків під час заселення необхідно буде заплатити заставний депозит (Kaucja). Зазвичай це сума, яка дорівнює оплаті за 1 – 2 місяці оренди. Якщо житло не пошкоджене, ці кошти повертають при виселенні.

Де шукати житло в Польщі

Популярні сайти з пошуку житла:

Otodom.pl – один із найбільших сайтів із пропозиціями квартир і кімнат;

Gratka.pl – також популярний ресурс для пошуку квартир;

Morizon.pl – сайт, що агрегує пропозиції від різних агенцій;

OLX.pl – багато приватних оголошень, але слід бути обережними, адже там висока концентрація шахраїв;

Gumtree.pl – схожий на OLX, є багато бюджетних варіантів.

Крім цього, у Facebook є багато місцевих груп, де власники публікують оголошення.

А ще можна пошукати у групах, де допомагають новоприбулим українцям. До прикладу, “Pomoc z mieskaniem dla ukraincow”.

Наголосимо, що для офіційної оренди у Польщі є обов'язковим договір. Він може бути підписаний на визначений термін (наприклад, рік) або безстроково.



При оренді житла у приватних осіб теж потрібно вимагати договір оренди / Pexels

Також варто уточнити у власника, чи буде можливість розірвати договір без штрафу.

Які документи потрібні

Для довготривалої оренди житла в Польщі зазвичай потрібні деякі документи. Власник квартири або агентство оренди можуть попросити копію паспорта чи карти побиту (якщо вона є), адже це підтверджує особу та легальне перебування в Польщі.

Деякі орендодавці хочуть бачити підтвердження фінансової спроможності. Це може бути трудовий договір, виписка з банку чи довідка від роботодавця про стабільний дохід.

Якщо договір реєструється офіційно (наприклад, для оформлення постійної прописки – meldunek), орендодавець може запитати номер PESEL.

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Не слід перераховувати гроші наперед без підписання договору.

Максимально все перевіряти, якщо ціна занадто низька.

Не орендувати житло через підозрілі оголошення без фото або контактів власника.

Завжди вимагати копію підписаного договору.

Не передавати гроші без офіційного підтвердження (квитанції або банківського переказу).

Якщо є якісь непорозуміння щодо договору, краще звернутися до юриста або звіритися зі зразками стандартних договорів в інтернеті.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.