Як шукати житло у Польщі, розповідає міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo.
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Вартість оренди житла в Польщі
Середня вартість оренди житла у Польщі залежить від населеного пункту.
Найвищі ціни спостерігаються у таких популярних містах, як Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Сопот та Гдиня.
Водночас значно дешевша оренда у Кельце, Бидгощі, Білостоку та Лодзі.
Ціни на оренду квартири у містах Польщі:
|Місто
|1-кімнатна квартира
|2-кімнатна квартира
|3-кімнатна квартира
|Варшава
|2 300 – 3 600 злотих
|3 500 – 4 500 злотих
|4 700 – 6 000 злотих
|Гданськ
|2 000 – 2 800 злотих
|3 000 – 3 800 злотих
|3 500 – 4 600 злотих
|Краків
|1 800 – 2 600 злотих
|2 800 – 3 500 злотих
|4 000 – 5 000 злотих
|Вроцлав
|1 800 – 2 500 злотих
|2 700 – 3 500 злотих
|3 300 – 4 000 злотих
|Лодзь
|1 200 – 1 900 злотих
|2 000 – 2 800 злотих
|2 600 – 3 500 злотих
Найбюджетніше житло завжди у селах, однак важливо мати свою автівку, тому що у багатьох віддалених районах майже не курсує громадський транспорт.
Також зрозуміло, що оренда квартири або будинку буде дорожчою, ніж винаймання кімнати чи проживання у гуртожитку.
Крім орендної плати, слід враховувати додаткові витрати на комунальні послуги, які можуть становити від 600 до 1 100 злотих на місяць залежно від споживання та сезону.
У більшості випадків під час заселення необхідно буде заплатити заставний депозит (Kaucja). Зазвичай це сума, яка дорівнює оплаті за 1 – 2 місяці оренди. Якщо житло не пошкоджене, ці кошти повертають при виселенні.
Де шукати житло в Польщі
Популярні сайти з пошуку житла:
- Otodom.pl – один із найбільших сайтів із пропозиціями квартир і кімнат;
- Gratka.pl – також популярний ресурс для пошуку квартир;
- Morizon.pl – сайт, що агрегує пропозиції від різних агенцій;
- OLX.pl – багато приватних оголошень, але слід бути обережними, адже там висока концентрація шахраїв;
- Gumtree.pl – схожий на OLX, є багато бюджетних варіантів.
Крім цього, у Facebook є багато місцевих груп, де власники публікують оголошення.
А ще можна пошукати у групах, де допомагають новоприбулим українцям. До прикладу, “Pomoc z mieskaniem dla ukraincow”.
Наголосимо, що для офіційної оренди у Польщі є обов'язковим договір. Він може бути підписаний на визначений термін (наприклад, рік) або безстроково.
При оренді житла у приватних осіб теж потрібно вимагати договір оренди / Pexels
Також варто уточнити у власника, чи буде можливість розірвати договір без штрафу.
Які документи потрібні
Для довготривалої оренди житла в Польщі зазвичай потрібні деякі документи. Власник квартири або агентство оренди можуть попросити копію паспорта чи карти побиту (якщо вона є), адже це підтверджує особу та легальне перебування в Польщі.
Деякі орендодавці хочуть бачити підтвердження фінансової спроможності. Це може бути трудовий договір, виписка з банку чи довідка від роботодавця про стабільний дохід.
Якщо договір реєструється офіційно (наприклад, для оформлення постійної прописки – meldunek), орендодавець може запитати номер PESEL.
Додаткові поради: 6 правил, які допоможуть вберегтися від шахраїв
- Не слід перераховувати гроші наперед без підписання договору.
- Максимально все перевіряти, якщо ціна занадто низька.
- Не орендувати житло через підозрілі оголошення без фото або контактів власника.
- Завжди вимагати копію підписаного договору.
- Не передавати гроші без офіційного підтвердження (квитанції або банківського переказу).
- Якщо є якісь непорозуміння щодо договору, краще звернутися до юриста або звіритися зі зразками стандартних договорів в інтернеті.
Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.