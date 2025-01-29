Якщо ви маєте права, видані в Україні, вам не потрібно складати жодних іспитів для отримання польського посвідчення водія. Про те, як оформити такий документ у Польщі, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

Дивіться також Яка різниця між електронною "Зеленою картою" та паперовою: пояснення

Зверніть увагу! Матеріально допомогти рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи за допомогою сервісу TransferGo. Завдяки його функціоналу понад 8 мільйонів клієнтів у всьому світі щодня роблять своїх близьких щасливішими.



Сервіс має багато переваг, зокрема:



1. Швидкість та зручність використання. Все, що потрібно для переказів – смартфон та наявність інтернету.

2. Надійність. Усі перекази з картки на картку або з рахунка на рахунок абсолютно безпечні.

3. Прозорість. Можливо здійснювати операції за вигідним курсом та без прихованих платежів.

4. Грошові бонуси у програмі "‎Запроси друга".



Реєструйтесь та робіть переказ просто зараз.

Де та як поміняти водійські права в Польщі

Цим питанням займаються органи місцевої влади, зокрема ужонди старости (w starostwie), а також міські та районні управління (w urzędzie miasta або w urzędzie dzielnicy).

Документи приймають виключно за місцем реєстрації. Зразок бланка ви знайдете на вебсайті потрібного офісу, однак із прикладом можна ознайомитися за посиланням.

Умови подачі заявки та перелік необхідних документів відрізняються залежно від гміни та установи, тому ви повинні самостійно дізнатися усі деталі у конкретному відомстві.

Зазвичай до заяви необхідно додати:

закордонний паспорт;

фотографію розміром 35х45 мм;

копію водійського посвідчення;

переклад водійського посвідчення на польську мову, підготовлений або завірений присяжним перекладачем або компетентним консулом Республіки Польща;

ксерокопію документа, який підтверджує право на проживання в Польщі (віза в паспорті, карта побиту, PESEL UKR тощо).

Крім цього, деякі ужонди вимагають медичний висновок.

Заміна водійського посвідчення наразі коштує 100 злотих. Ще потрібно буде оплатити реєстраційний збір (0,50 злотих). Відповідні чеки необхідно долучити до заяви.



Польське посвідчення водія / Shutterstock

Також не забудьте взяти з собою оригінали вашого посвідчення та документа з правом на проживання. Адже їх можуть попросити для звірення даних.

Зауважимо, що відомство може подати запит на перевірку автентичності ваших прав, тож ви повинні будете надати згоду на обробку персональних даних. Це може збільшити ваші витрати й час очікування на посвідчення.

Чи залишать вам українське посвідчення

Під час розгляду запиту на заміну документа ви маєте право користуватися українськими водійськими правами.

В іншому випадку вам повинні видати тимчасову довідку, яка дозволяє керувати транспортними засобами.



Під час розгляду запиту ваші старі права вважаються дійсними / Pexels

А ось при видачі польських прав старі вилучають. Після цього документ надсилають до органу, який його видав.

Зверніть увагу. Ви також можете оформити в Україні міжнародне посвідчення водія – у такому разі не потрібно буде міняти його на польське. Цей документ видається на 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.