Если вы имеете права, выданные в Украине, вам не нужно сдавать никаких экзаменов для получения польского водительского удостоверения. О том, как оформить такой документ в Польше, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Где и как поменять водительские права в Польше

Этим вопросом занимаются органы местной власти, в частности ужонды старосты (w starostwie), а также городские и районные управления (w urzędzie miasta или w urzędzie dzielnicy).

Документы принимают исключительно по месту регистрации. Образец бланка вы найдете на веб-сайте нужного офиса, однако с примером можно ознакомиться по ссылке.

Условия подачи заявки и перечень необходимых документов отличаются в зависимости от гмины и учреждения, поэтому вы должны самостоятельно узнать все детали в конкретном ведомстве.

Обычно к заявлению необходимо добавить:

загранпаспорт;

фотографию размером 35х45 мм;

копию водительского удостоверения;

перевод водительского удостоверения на польский язык, подготовленный или заверенный присяжным переводчиком или компетентным консулом Республики Польша;

ксерокопию документа, который подтверждает право на проживание в Польше (виза в паспорте, карта побыту, PESEL UKR и т.д.).

Кроме этого, некоторые ужонды требуют медицинское заключение.

Замена водительского удостоверения сейчас стоит 100 злотых. Еще нужно будет оплатить регистрационный сбор (0,50 злотых). Соответствующие чеки необходимо приложить к заявлению.



Польское водительское удостоверение / Shutterstock

Также не забудьте взять с собой оригиналы вашего удостоверения и документа с правом на проживание. Ведь их могут попросить для сверки данных.

Заметим, что ведомство может подать запрос на проверку подлинности ваших прав, поэтому вы должны будете предоставить согласие на обработку персональных данных. Это может увеличить ваши расходы и время ожидания удостоверения.

Оставят ли вам украинское удостоверение

Во время рассмотрения запроса на замену документа вы имеете право пользоваться украинскими водительскими правами.

В противном случае вам должны выдать временную справку, которая позволяет управлять транспортными средствами.



Во время рассмотрения запроса ваши старые права считаются действительными / Pexels

А вот при выдаче польских прав старые изымают. После этого документ направляют в орган, который его выдал.

Обратите внимание. Вы также можете оформить в Украине международное водительское удостоверение – в таком случае не нужно будет менять его на польское. Этот документ выдается на 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.