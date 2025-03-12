Как искать жилье в Польше, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Стоимость аренды жилья в Польше

Средняя стоимость аренды жилья в Польше зависит от населенного пункта.

Самые высокие цены наблюдаются в таких популярных городах, как Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск, Сопот и Гдыня.

В то же время значительно дешевле аренда в Кельце, Быдгоще, Белостоке и Лодзи.

Цены на аренду квартиры в городах Польши:

Город 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира Варшава 2 300 – 3 600 злотых 3 500 – 4 500 злотых 4 700 – 6 000 злотых Гданьск 2 000 – 2 800 злотых 3 000 – 3 800 злотых 3 500 – 4 600 злотых Краков 1 800 – 2 600 злотых 2 800 – 3 500 злотых 4 000 – 5 000 злотых Вроцлав 1 800 – 2 500 злотых 2 700 – 3 500 злотых 3 300 – 4 000 злотых Лодзь 1 200 – 1 900 злотых 2 000 – 2 800 злотых 2 600 – 3 500 злотых

Самое бюджетное жилье всегда в селах, однако важно иметь свою машину, потому что во многих отдаленных районах почти не курсирует общественный транспорт.

Также понятно, что аренда квартиры или дома будет дороже, чем съем комнаты или проживания в общежитии.

Кроме арендной платы, следует учитывать дополнительные расходы на коммунальные услуги, которые могут составлять от 600 до 1 100 злотых в месяц в зависимости от потребления и сезона.

В большинстве случаев при заселении необходимо будет заплатить залоговый депозит (Kaucja). Обычно это сумма, которая равна оплате за 1 – 2 месяца аренды. Если жилье не повреждено, эти средства возвращают при выселении.

Где искать жилье в Польше

Популярные сайты по поиску жилья:

Otodom.pl – один из крупнейших сайтов с предложениями квартир и комнат;

Gratka.pl – также популярный ресурс для поиска квартир;

Morizon.pl – сайт, агрегирующий предложения от различных агентств;

OLX.pl – много частных объявлений, но следует быть осторожными, ведь там высокая концентрация мошенников;

Gumtree.pl – похож на OLX, есть много бюджетных вариантов.

Кроме этого, в Facebook есть много местных групп, где владельцы публикуют объявления.

А еще можно поискать в группах, где помогают новоприбывшим украинцам. К примеру, “Pomoc z mieskaniem dla ukraincow”.

Подчеркнем, что для официальной аренды в Польше является обязательным договор. Он может быть подписан на определенный срок (например, год) или бессрочно.



При аренде жилья у частных лиц тоже нужно требовать договор аренды / Pexels

Также стоит уточнить у владельца, будет ли возможность расторгнуть договор без штрафа.

Какие документы нужны

Для долгосрочной аренды жилья в Польше обычно нужны некоторые документы. Владелец квартиры или агентство аренды могут попросить копию паспорта или карты побыту (если она есть), ведь это подтверждает личность и легальное пребывание в Польше.

Некоторые арендодатели хотят видеть подтверждение финансовой состоятельности. Это может быть трудовой договор, выписка из банка или справка от работодателя о стабильном доходе.

Если договор регистрируется официально (например, для оформления постоянной прописки – meldunek), арендодатель может запросить номер PESEL.

Дополнительные советы: 6 правил, которые помогут уберечься от мошенников

Не следует перечислять деньги наперед без подписания договора.

Максимально все проверять, если цена слишком низкая.

Не арендовать жилье через подозрительные объявления без фото или контактов владельца.

Всегда требовать копию подписанного договора.

Не передавать деньги без официального подтверждения (квитанции или банковского перевода).

Если есть какие-то недоразумения по договору, лучше обратиться к юристу или свериться с образцами стандартных договоров в интернете.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.