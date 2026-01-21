Что надо сделать перед поиском?
Перед стартом поиска следует определить бюджет на аренду с учетом коммунальных платежей и возможного депозита, пишет издание InPoland.
Важно сразу понять, какой формат жилья подходит именно вам, комната или квартира, краткосрочная или долгосрочная аренда и стоимость жилья. Также следует выбрать город и район, ориентируясь на работу, обучение и транспортную доступность.
Где искать жилье в Польше?
Основным инструментом поиска остаются специализированные онлайн платформы с объявлениями об аренде.
Самыми популярными из них являются:
- Otodom.pl – один из крупнейших сайтов с предложениями квартир и комнат;
- Gratka.pl – также популярный ресурс для поиска квартир;
- Morizon.pl – сайт, агрегирующий предложения от различных агентств;
- OLX.pl – много частных объявлений, но следует быть осторожными, ведь там высокая концентрация мошенников;
- Gumtree.pl – похож на OLX, есть много бюджетных вариантов.
Популярным является также группы в Facebook для поиска квартиры. В то же время здесь нужно быть внимательными и проверять информацию о жилье.
Какие документы нужны?
Для заключения договора аренды обычно нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, отмечают в TransferGo. Во многих случаях арендодатели просят подтвердить легальное пребывание в Польше, например из-за наличия PESEL. Также могут требовать справку о доходах или трудовой договор.
Важно! Отдельно стоит обратить внимание на сам договор аренды. В нем должны быть четко прописаны условия оплаты, сроки проживания и права обеих сторон. Перед подписанием документ следует внимательно прочитать.
Как уберечься от мошенников?
Чтобы минимизировать риски при аренде жилья в Польше, стоит придерживаться нескольких правил:
- не перечислять средства до личного просмотра жилья;
- проверять документы арендодателя и право собственности на квартиру;
- избегать объявлений с подозрительно низкой ценой;
- настаивать на официальном договоре аренды;
- не соглашаться на устные договоренности без письменного подтверждения.
Сколько стоит аренда жилья в разных городах Польши?
В 2026 году стоимость аренды однокомнатной квартиры в Польше продолжает расти, особенно в крупных городах как Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск.
Средняя ежемесячная стоимость аренды в Варшаве составляет от 3 500 злотых, а в центре города может достигать почти 5 000 злотых.