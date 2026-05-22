Сколько домов уже получили финансирование?
В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что в мае деньги получили 1 792 многоквартирных дома.
Смотрите также В 5 городах Украины построят арендное жилье для переселенцев: какие регионы выбрали
Больше всего заявок профинансировали в Киеве и области. В столице помощь получили более 1 100 домов, еще более 680 – в Киевской области. Всего на программу подали уже более 3250 заявок.
Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию. Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно за 45 дней,
– объясняет премьер-министр Юлия Свириденко.
Какую сумму могут получить дома?
Размер помощи зависит от характеристик дома. По программе можно получить от 100 до 300 тысяч гривен. Сумму определяют в зависимости от этажности дома и количества подъездов.
Чтобы присоединиться к программе, заявители должны открыть специальный банковский счет. Если одна организация управляет несколькими домами, документы нужно подавать отдельно для каждого из них. Так же отдельный счет открывают на каждый дом.
В министерстве объяснили, что перед подачей заявки нужно подготовить пакет документов:
- решение о покупке оборудования;
- информацию о доме;
- техпаспорт или справка о этажности;
- данные об уже установленных системах резервного питания, если они есть.
Какое оборудование можно приобрести и что выбирают чаще?
Участники программы сами определяют, какое оборудование покупать. Это могут быть бензиновые, дизельные или газовые генераторы, инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и блоки управления высоковольтными батареями.
Чаще всего участники программы выбирают оборудование, которое не требует сложного обслуживания и постоянного использования горючего.
Заявки подают на:
- аккумуляторы – 2797 единиц или около 37% или около 37%;
- инверторы – 2458 единиц или около 33%;
- солнечные панели – 832 единицы или около 11%;
- блоки управления высоковольтными батареями – 793 единицы или около 11%;
- генераторы различных типов – 630 единиц или около 8%.
Как получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье?
Украинцы, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення". Подать заявку на компенсацию могут владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также украинцы, которые приобрели жилье в новостройках.
Сначала владелец подает информационное сообщение о поврежденном имуществе. Сделать это можно через Дію, ЦНАП или нотариуса. После этого нужно открыть специальный счет "еВідновлення" в банке и подать заявление на компенсацию.
Далее жилье осматривает комиссия и фиксирует повреждения. Если обращение согласовывают, деньги поступают на специальный счет. Использовать их можно только на ремонт жилья или приобретение строительных материалов.