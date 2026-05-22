Скільки будинків уже отримали фінансування?

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що у травні гроші отримали 1 792 багатоквартирні будинки.

Найбільше заявок профінансували у Києві та області. У столиці допомогу отримали понад 1 100 будинків, ще понад 680 – на Київщині. Загалом на програму подали вже більш як 3250 заявок.

Подати заявку можуть об'єднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів,

– пояснює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Яку суму можуть отримати будинки?

Розмір допомоги залежить від характеристик будинку. За програмою можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень. Суму визначають залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів.

Щоб долучитися до програми, заявники мають відкрити спеціальний банківський рахунок. Якщо одна організація управляє декількома будинками, документи потрібно подавати окремо для кожного з них. Так само окремий рахунок відкривають на кожен будинок.

У міністерстві пояснили, що перед поданням заявки потрібно підготувати пакет документів:

рішення про купівлю обладнання;

інформацію про будинок;

техпаспорт або довідка про поверховість;

дані про вже встановлені системи резервного живлення, якщо вони є.

Яке обладнання можна придбати й що обирають частіше?

Учасники програми самі визначають, яке обладнання купувати. Це можуть бути бензинові, дизельні або газові генератори, інвертори, акумулятори, сонячні панелі та блоки керування високовольтними батареями.

Найчастіше учасники програми обирають обладнання, яке не потребує складного обслуговування та постійного використання пального.

Заявки подають на:

акумулятори – 2797 одиниць або близько 37%;

інвертори – 2458 одиниць або близько 33%;

сонячні панелі – 832 одиниці або близько 11%;

блоки керування високовольтними батареями – 793 одиниці або близько 11%;

генератори різних типів – 630 одиниць або близько 8%.

Як отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло?

Українці, чиє житло постраждало через війну, можуть отримати компенсацію у межах програми "єВідновлення". Подати заявку на компенсацію можуть власники квартир, приватних, садових і дачних будинків, а також українці, які придбали житло у новобудовах.

Спершу власник подає інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Зробити це можна через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Після цього потрібно відкрити спеціальний рахунок "єВідновлення" у банку та подати заяву на компенсацію.

Далі житло оглядає комісія та фіксує пошкодження. Якщо звернення погоджують, гроші надходять на спеціальний рахунок. Використати їх можна лише на ремонт житла або придбання будівельних матеріалів.