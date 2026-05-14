Як отримати компенсацію за пошкоджене житло?

Подати заявку на компенсацію можуть власники квартир, приватних, садових і дачних будинків, а також українці, які придбали житло у новобудовах, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Перед подачею документів потрібно перевірити, чи внесене право власності до Державного реєстру речових прав. Якщо даних у реєстрі немає, їх доведеться оновити через нотаріуса або державного реєстратора.

Спершу власник подає інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Зробити це можна через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Після цього потрібно відкрити спеціальний рахунок "єВідновлення" у банку та подати заяву на компенсацію.

Далі житло оглядає комісія та фіксує пошкодження. Якщо звернення погоджують, гроші надходять на спеціальний рахунок. Використати їх можна лише на ремонт житла або придбання будівельних матеріалів.

Після завершення ремонту отримувач компенсації має повідомити про виконані роботи. У деяких випадках комісія повторно перевіряє житло після відновлення, щоб підтвердити цільове використання коштів.

Що робити, якщо житло пошкоджене повторно?

Власники житла можуть повторно подати заявку на компенсацію, якщо будинок або квартира знову постраждали через обстріли після ремонту чи отримання першої виплати.

Для цього потрібно ще раз подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та нову заяву на компенсацію. Після цього комісія повторно оглядає житло та фіксує нові руйнування.

Повторну компенсацію призначають лише після офіційного підтвердження пошкоджень. Якщо комісія не провела обстеження або інформація про руйнування не з'явилася у реєстрі, виплату не погодять.

Особливо часто з повторними пошкодженнями стикаються мешканці прифронтових регіонів. Після ремонту житло там нерідко знову потрапляє під удари, через що власникам доводиться повторно проходити процедуру компенсації.

Як отримати компенсацію за знищене житло?

Для власників повністю знищеного житла діє інший механізм компенсації. Після подання інформаційного повідомлення людина може оформити заявку на житловий сертифікат або компенсацію для будівництва.

Але такий варіант доступний не всім. Якщо зруйновано квартиру в багатоповерхівці, обрати можна лише житловий сертифікат. Гроші на будівництво надають виключно власникам приватних будинків.

Для компенсації на зведення нового будинку людина повинна мати земельну ділянку. Гроші на будівництво надходять частинами після підтвердження окремих етапів робіт.

Житловий сертифікат дає можливість придбати нове житло. Його можна використати для купівлі квартири, приватного будинку або інвестування у майбутнє будівництво. Подати заяву також можна через Дію, ЦНАП або нотаріуса.

Хто визначає суму компенсації та перевіряє руйнування?

Огляд пошкодженого або знищеного житла проводять спеціальні комісії, які створюють органи місцевого самоврядування. Саме вони перевіряють об'єкти, фіксують масштаби руйнувань та ухвалюють рішення щодо компенсації.

Сума виплати залежить від площі житла, рівня пошкоджень та вартості відновлювальних робіт. Після перевірки комісія вносить рішення до системи, а заявник отримує сповіщення у Дії.

Чому виплати за програмою затримуються?

Після подання заяви через застосунок процес переходить до громад і саме там усе сповільнюється, розповіла Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE. Без обстежень і відповідних рішень кошти не перераховують. Через це виникають затримки навіть тоді, коли люди вже подали всі необхідні документи.

За словами Шуляк охочих працювати у складі комісій небагато. Через це навантаження на місцевому рівні залишається високим, а перевірки тривають довше, ніж очікують заявники.