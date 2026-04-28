Чому виплати за програмою затримуються?

Після подання заяви через застосунок "Дія" процес переходить до громад і саме там усе сповільнюється, розповіла Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Органи місцевого самоврядування мають організувати обстеження житла та підготувати рішення про компенсацію.

Олена Шуляк пояснила, що держава забезпечила фінансування і створила механізм подання заяв через застосунок. Проте після цього процес переходить на місцевий рівень, де його швидкість залежить від конкретних громад.

Держава знайшла гроші, держава створила механізми, держава через Дію запустила всю програму, а на місцях відбувається така пробуксовка,

– каже нардепка.

Без обстежень і відповідних рішень кошти не перераховують. Через це виникають затримки навіть тоді, коли люди вже подали всі необхідні документи.

Хто перевіряє пошкоджене житло?

Огляд і фіксацію руйнувань проводять спеціальні комісії, які створюють у громадах. Вони виїжджають на місце, оцінюють стан житла та за потреби залучають технічних фахівців.

Після обстеження комісія має зафіксувати результати та ухвалити рішення щодо компенсації, зазначають на сайті "єВідновлення". Без цього етапу виплати не починаються, тому будь-які затримки одразу впливають на строки.

Центральна влада не керує роботою таких комісій напряму, адже їх формують на місцях. Від організації цього процесу залежить, як швидко заявники отримають кошти.

Чи допомагають громадські організації пришвидшити процес?

До складу комісій можуть залучати представників громадських організацій, але їхня частка не перевищує 30%. Це обмеження встановили, щоб забезпечити контроль і прозорість.

Такі учасники не впливають на рішення напряму, але можуть стежити за тим, як проходять перевірки.

За словами Олени Шуляк охочих працювати у складі комісій небагато. Через це навантаження на місцевому рівні залишається високим, а перевірки тривають довше, ніж очікують заявники.

Як змінили розміри компенсацій за пошкоджене житло?

Уряд переглянув чек-лист пошкоджень за програмою "єВідновлення", за яким комісії оцінюють обсяг ремонту житла. Загалом було переглянуто 65 позицій, середню ціну яких підвищили приблизно на 27,5%.

Старі показники більше не відповідають реальним ринковим цінам. Вартість матеріалів зросла, тоді як розрахунки у програмі тривалий час залишалися незмінними. З 5 січня комісії працюють за новими розрахунками.