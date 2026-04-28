Почему выплаты по программе задерживаются?

После подачи заявления через приложение "Действие" процесс переходит к общинам и там все замедляется, рассказала Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Смотрите также Компенсации за жилье с ВТО хотят изменить: выплатят ли средства без подтверждения разрушений

Органы местного самоуправления должны организовать обследование жилья и подготовить решение о компенсации.

Елена Шуляк объяснила, что государство обеспечило финансирование и создало механизм подачи заявлений через приложение. Однако после этого процесс переходит на местный уровень, где его скорость зависит от конкретных общин.

Государство нашло деньги, государство создало механизмы, государство через Действие запустило всю программу, а на местах происходит такая пробуксовка,

– говорит нардепка.

Без обследований и соответствующих решений денежные средства не перечисляют. Из-за этого возникают задержки даже тогда, люди уже подали все необходимые документы.

Кто проверяет поврежденное жилье?

Осмотр и фиксацию разрушений проводят специальные комиссии, которые создаются в общинах. Они уезжают на место, оценивают состояние жилья и при необходимости привлекают технических специалистов.

После обследования комиссия должна зафиксировать результаты и принять решение о компенсации, отмечают на сайте "є Восстановление". Без этого этапа выплаты не начинаются, поэтому любые задержки влияют на сроки.

Центральная власть не руководит работой таких комиссий напрямую, ведь их формируют на местах. От организации этого процесса зависит, как скоро заявители получат денежные средства.

Помогают ли общественные организации ускорить процесс?

В состав комиссий могут привлекать представителей общественных организаций, но их доля не превышает 30%. Это ограничение установили, чтобы обеспечить контроль и прозрачность.

Такие участники не влияют на решение направления, но могут следить за тем, как проходят проверки.

По словам Елены Шуляк, желающих работать в составе комиссий немного. Из-за этого нагрузка на местном уровне остается высокой, а проверки продолжаются дольше, чем ожидают заявители.

Как изменили размеры компенсаций за поврежденное жилье?

Правительство просмотрело чек-лист повреждений по программе "Восстановление", по которому комиссии оценивают объем ремонта жилья. Всего было просмотрено 65 позиций, среднюю цену которых повысили примерно на 27, 5%.

Старые показатели больше не соответствуют реальным рыночным ценам. Стоимость материалов выросла, в то время как расчеты в программе длительное время оставались неизменными. С 5 января комиссии работают по новым расчетам.