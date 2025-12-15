Новое решение определяет, какой будет сумма компенсации для украинцев, чье жилье пострадало от войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.

Что именно изменили в расчетах "еВідновлення"?

Правительство пересмотрело чек-лист повреждений, по которому комиссии оценивают объем ремонта жилья. Всего было пересмотрено 65 позиций, среднюю цену которых повысили примерно на 27,5%.

Обратите внимание! Программа "еВідновлення" не претерпит значительных изменений. Комиссия, по-прежнему будет осматривать жилье и определять масштабы повреждений. Единственное изменение – ориентированность стоимости компенсации на реальные цены материалов и работ.

Мы обновляем расчет по "еВідновлення", чтобы компенсации соответствовали реальной стоимости восстановительных работ и люди могли быстрее возвращаться к безопасной жизни в собственных домах. В то же время для нас важно сохранять прозрачные и понятные правила предоставления такой поддержки,

– отметил Алексей Кулеба.

Старые показатели больше не соответствуют реальным рыночным ценам. Стоимость материалов выросла, тогда как расчеты в программе длительное время оставались неизменными.

Какие работы подорожали больше всего?

Повышение коснулось базовых видов ремонта, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы поврежденного жилья. В частности:

замена металлических входных дверей теперь оценивается в 31 тысячу гривен вместо предыдущих 14 тысяч;

вместо предыдущих 14 тысяч; стоимость восстановления фасадов с утеплением выросла до 3 тысяч гривен за квадратный метр;

за квадратный метр; локальный ремонт кровли – 597 гривен за квадратный метр.

Также расширили перечень работ, которые будут компенсировать программой:

восстановление канализации;

отопления;

газоснабжение;

электроснабжения.

Когда начнут действовать новые расчеты?

З 5 января комиссии, которые обследуют поврежденное жилье, будут работать уже по обновленным расчетам. Для заявителей это означает, что сумма компенсации будет формироваться на основе более реалистичного ценника, а не устаревших нормативов.

Важно! В то же время предельные максимальные выплаты в программе "еВідновлення" остаются без изменений. Правительство обновило именно расчетную стоимость работ, а не лимиты компенсаций.

Как это повлияет на людей, которые подают заявки?

По логике программы, повышение расценок должно привести к росту средних сумм компенсаций. Это особенно важно для семей, которые планируют полноценный ремонт, а не только минимальное устранение повреждений.

У Министерстве развития общин и территорий отмечают, что программа "еВідновлення" уже помогла более 153 тысячам украинских семей. Обновление расчетов должно сделать механизм компенсаций более точным и более соответствующим реальным затратам на восстановление жилья.

Что еще изменилось в программе "еВідновлення"?