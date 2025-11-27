Около 9 тысяч украинцев получат компенсацию на ремонт жилья, которое было повреждено, пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Какие правила изменились в "еВідновлення"?

В ноябре Министерство развития общин выделило 609 миллионов гривен на финансирование программы "еВідновлення". Эти средства смогут использовать люди, жилье которых пострадало в результате российской агрессии.

Мы последовательно восстанавливаем жилье, разрушенное войной, и расширяем возможности программы "еВідновлення", чтобы помощь поступала быстрее,

– отметила Свириденко в заметке.

Правительство упростило порядок получения компенсации для жилья, которое находится в общей собственности. Отныне, если даже один из владельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержание имущества, это не блокирует получение помощи.

Важно! Ранее получить компенсацию на поврежденное жилье совладельцы могли только при условии, что каждый из них должен предоставить согласие на получение заявителем средств.

Как подать заявку, если жилье повреждено?

По данным портала Дия, чтобы получить компенсацию за поврежденное жилье, владелец или один из владельцев должен подать заявление через приложение. Чтобы получить помощь, необходимо:

В приложении Дия найдите услугу "еВідновлення" и нажмите на "Сообщить о поврежденном имуществе". Откройте счет "еВідновлення" в банке, именно туда будет поступать компенсация. Подайте заявку на выплату через Дию. Укажите адрес и позвольте осмотр имущества для установления суммы компенсации. Следите за изменениями в Реестре поврежденного имущества. Подайте отчет после получения средств и проведения ремонтных работ.

Услуга "Сообщить о поврежденном имуществе" / Скриншот 24 Канала с Дии

Обратите внимание! Средства можно получить на специальную карту "еВідновлення", а тратить только на приобретение строительных материалов или заказ ремонтных услуг.

Почему украинцы могут не получить компенсацию за разрушенное жилье?