Что будет предусматривать новая программа?

Изменения в "еОсели" предусматривают расширение группы украинцев, которые могут получить льготную ипотеку под 3% и с минимальным первым взносом за квартиру, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Даниила Гетманцева.

В заметке народный депутат отметил, что социальные работники выполняют важную работу, но их заработная плата низкая. Большинство из них тратят от 40% дохода на аренду, что затрудняет возможность накопить на первый взнос.

Именно поэтому вопрос обеспечения жильем для этих работников является не просто социальной гарантией, а необходимым условием для стабильности всей системы социальной защиты,

– отметил в заметке Гетманцев.

Кто может воспользоваться программой сейчас?

По данным портала "Дія", в этом году программой "еОселя" и сниженной льготной ставкой 3% могут воспользоваться:

военнослужащие;

медицинские работники;

работники учебных заведений;

ученые;

Ипотекой под 7% могут воспользоваться:

ветераны войны;

переселенцы;

другие граждане Украины, которые не владеют жильем.

По словам народного депутата, программа "еОселя" уже показала эффективность. За три года программой воспользовались более 20 тысяч украинцев.

Какие требования к жилью по программе "еОселя"?

Жилье, которое можно приобрести в рамках программы, должно соответствовать утвержденным параметрам:

Площадь квартиры не должна превышать установленный норматив на количество человек в семье. Стоимость не должна быть выше предельных показателей, которые рассчитываются для каждого региона. Недвижимость должна быть введена в эксплуатацию, расположена на безопасной территории и не иметь юридических ограничений.

Важно! Запрещается покупка жилья, что является памятником архитектуры или размещено в зоне активных боевых действий. Если площадь или стоимость жилья превышает нормативные пределы, разницу заявитель покрывает собственными средствами.

Какие требования к стоимости жилья?