Кто может воспользоваться программой "еОселя"?

Программа охватывает две группы украинцев, которые не имеют собственного жилья. Льготные кредиты на квартиру им предоставляются под разные условия, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Первая категория – это льготники, которые могут получить кредит по льготной ставке 3% годовых. К ним относятся:

военнослужащие ВСУ;

медицинские работники;

педагоги и научные работники учебных заведений.

Другие категории украинцев могут рассчитывать на кредит под 7% годовых. Его предоставляют:

ветеранам войны;

внутренне перемещенным лицам;

другим гражданам, которые не владеют жильем, или его площадь или его площадь меньше чем 52,5 квадратных метра + 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи дополнительно.

Важно! Льготные кредиты по программе "еОселя" доступны также украинцам, чье жилье расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.

Какие условия и требования кредитования?

Для участия в программе "еОселя" необходимо соответствовать ряду требований:

иметь гражданство Украины;

быть старше 18 лет на момент оформления кредита и не старше 70 лет на момент погашения;

иметь возможность погасить займ;

не находиться в санкционных списках;

и не пользоваться другими жилищными программами от государства.

Стоит добавить, что условия кредитования предусматривают увеличение льготной ставки со временем:

первые 10 лет ставка по кредиту – 3% или 7%;

с 11-го года – 6% или 10% соответственно.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% и 10% для молодежи. Срок кредитования – до 20 лет.

Стоит знать! Оформить льготный кредит на квартиру можно только в банках, которые участвуют в программе "еОселя". Впрочем, их перечень постепенно увеличивается.

Какие изменения относительно первоначального взноса?

Вместе с тем недавно правительство приняло постановление, которая делает кредитование по программе "еОселя" доступным для украинцев, пишет Минсоцполитики.

Постановление предусматривает, что ВПО и лицам, проживающих на прифронтовых территориях, государство будет помогать оплачивать часть первого взноса и ежемесячные платежи по кредиту.

Государство обещает покрывать для этих категорий:

70% размера первого взноса по кредиту, но не более 30% стоимости объекта недвижимости, стоимость которого составляет до 2 миллионов гривен;

по кредиту, но не более 30% стоимости объекта недвижимости, стоимость которого составляет до 2 миллионов гривен; уплату части ежемесячного платежа по кредиту в течение первого года, но не более 70% от суммы ежемесячного обязательства.

Заметьте! Также государство предоставит для этих лиц 40 тысяч гривен на оплату услуг, комиссии банка за предоставление кредита, сборов, кроме государственной пошлины, и страховых платежей по займу.

Что еще нужно знать о "еОселя"?