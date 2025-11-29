Стоит ли участвовать в программе "еОселя"?
Как рассказал для 24 Канала Евгений Фаворов, в Украине отсутствует рыночная ипотека, ведь с начала независимости она так и не смогла сформироваться на фоне слишком высоких ставок кредитования.
Известно, что ставки составляли в среднем 15% – 20% с 2000 года до 2021 год. Это в разы превышает среднеевропейский уровень, который составляет 5%.
"еОселя", источником финансирования которой опосредованно является государство, пока является единственным драйвером увеличения ипотечного портфеля.
- С момента запуска "еОсели" в октябре 2022 года по программе выдали более 21,4 тысячи кредитов. В то же время государственная ипотека предлагает льготные кредиты со ставкой 3 – 6% годовых и массовые – под 7 – 10%.
- Половина из этих кредитов пришлись на военных и силовиков, часть получили медики, учителя, ветераны и ВПО, а почти четверть – нельготные категории населения.
- Поэтому общая сумма выданных кредитов, по состоянию на 19 ноября, составила 36,4 миллиарда гривен.
Заметьте! Военные, работники силовых структур, медики, педагоги и ученые ипотеку с низкой ставкой могут взять. Для них в первые 10 лет ставка по кредиту будет 3%, а с 11-го – 6% годовых.
Зато риэлтор Юрий Пита объяснил для 24 Канала, что многие обращаются к программе "еОселя", если объект подходит по параметрам.
Около 30% запросов идет по относительно новых домах, потому что там есть определенные условия по возрасту, то они именно по "еОсели".
Стоит добавить, что для жителей прифронтовых областей и внутренне перемещенных лиц действия программа компенсаций:
- Сейчас государство берет на себя 70% первого ипотечного взноса, но не более 30% стоимости жилья, а также покрывает 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования.
- В то же время общий размер годовой компенсации не может превышать 150 тысяч гривен, а обязательным условием является цена жилья, не превышающая 2 миллионов гривен.
Какие условия участия для программы?
Для участия в программе "еОселя" необходимо соответствовать ряду требований: иметь гражданство Украины; быть старше 18 лет на момент оформления кредита и не старше 70 лет на момент погашения; иметь возможность погасить кредит и тому подобное.
Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% и 10% для молодежи, а срок кредитования – до 20 лет.