В то же время закон предусматривает исключения, которые позволяют оформить покупку без этого платежа, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Кто может не платить 1% при покупке жилья?

Право не платить взнос имеют граждане, которые подпадают под определенные законом категории. К ним относятся:

Лица, которые покупают жилье впервые и не имели права собственности на другое жилье ранее.

Покупатели, которые находятся в официальной очереди на получение жилья. Для них предусмотрено автоматическое освобождение от взноса без дополнительных условий.

Граждане, инвестирующие в строительство жилья. Если средства вложены в новостройку, а не во вторичный рынок, сбор не уплачивается.

Какие документы нужны, чтобы не платить 1%?

Эксперты из агентств недвижимости отмечают, что для оформления сделки без пенсионного сбора покупатель должен предоставить пакет документов, подтверждающий его право на льготу. Нотариусу нужны:

Заявление, в котором покупатель подтверждает, что ранее не имел недвижимости.

Выписка из Государственного реестра прав, подтверждающий отсутствие зарегистрированного жилья.

При необходимости – документы о пребывании в очереди на получение жилья.

Важно! Нотариус имеет право удостоверить договор без квитанции об уплате 1%, если документы подтверждают право покупателя не делать этот взнос.

Почему покупатели часто все же платят сбор?

Несмотря на наличие льготы, часть нотариусов продолжает требовать квитанцию об уплате сбора. Это связано с тем, что многие специалисты руководствуются старыми процедурами или не хотят брать на себя ответственность за оформление сделки без платежа.

Из-за этого покупателям приходится либо искать нотариуса, который работает в соответствии с действующими правилами, или оплачивать взнос и впоследствии требовать его возврата.

Как вернуть 1%, если он уплачен по ошибке?

Если покупатель соответствует требованиям льготной категории, но 1% уже уплачен, он может подать заявление в Пенсионный фонд о возврате средств.

Вместе с заявлением подают договор купли-продажи, квитанцию и подтверждение, что жилье приобретено впервые или что лицо относится к другой предусмотренной законом категории.

