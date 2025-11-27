Почему зимой рынок более гибкий для покупателя?

Обычно рынок недвижимости зимой менее активен, пишет 24 Канал со ссылкой на агентства недвижимости.

Большинство украинцев откладывают сделки до весны, когда погода станет более благоприятной для ремонта или переезда. Поэтому из-за спада спроса зимой продавцы могут снизить цену на недвижимость, ведь не хотят держать объект в продаже до следующего сезона.

В этот период можно получить скидку до нескольких процентов, а иногда и больше, если продается квартира, которая долго стояла на рынке. Рынок становится значительно более гибким, потому что риелторы и владельцы активнее идут навстречу клиентам.

Продавцы часто снижают цену на 5-10% в случае быстрой сделки. А если говорить о трехкомнатных квартирах, то спрос на них ниже, чем на однокомнатные или двухкомнатные. Это открывает пространство для торга,

– объяснила риелтор из Киева Елена Ивченко в Новости.LIVE.

Как сезонность влияет на выбор и ценовую динамику?

После летнего сезона осенью традиционно повышается спрос. Количество предложений значительно увеличивается, а покупатели возвращаются к планированию сделок. Наибольший спрос обычно фиксируют в августе-октябре, стоимость на квартиры тогда значительно увеличивается.

Поэтому для тех, кто хочет сэкономить зима – лучший сезон для планирования покупки квартиры. Однако следует понимать, что в этот период предложений значительно меньше, следовательно и выбор небольшой.

Важно! Если ищете жилье в определенном сегменте или конкретном районе, нужно внимательно мониторить рынок жилья, чтобы не пропустить самый выгодный вариант.

Зависит ли выгода от города и типа жилья?

Сезонный эффект не одинаково проявляется в разных регионах. По данным ЛУН, в крупных городах со стабильно высоким спросом, таких как Киев или Львов, зима не всегда гарантирует снижение стоимости.

На вторичном рынке владельцы чаще снижают стоимость, если покупателей мало. Торг возможен и в новостройках, но там чаще действуют сезонные акции, рассрочки или скидки на отдельные планировки, которые застройщики запускают в период низких продаж.

Нужно учитывать и общие экономические факторы:

колебания курса валют;

уровень инфляции;

спрос на аренду.

В сложные экономические периоды продавцы становятся еще более сговорчивыми, поэтому сезонность может усиливаться.

Как определить лучший момент для покупки именно вам?

Если основной приоритет – экономия, логично ориентироваться на зимние месяцы, когда конкуренция минимальна. Если же важно широкое предложение, лучше анализировать рынок осенью или весной, когда выбор больше.

