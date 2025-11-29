Как пишет Daily Mail, который цитирует 24 Канал, двухкомнатный дом планируют продавать на аукционе в декабре 2025 года.

Обратите внимание Женщина сделала из старого автобуса дом: превращение ошеломило сеть

Что известно о заброшенном доме?

В престижном районе Камден-Мьюз на севере Лондона продают дом в плохом состоянии. Желающим осмотреть объект может понадобиться изрядная смелость – комментаторы шутят, что для этого не помешал бы даже "защитный костюм".

На фото видно, что помещения полностью завалены мусором, фасад зарос густой растительностью, а на подъездной дорожке годами стоит брошенный автомобиль, покрытый опавшими листьями.

Стартовая цена лота составляет 925 тысяч фунтов стерлингов или же примерно 1,22 миллиона долларов.

Почему дом все равно ценен?

Несмотря на запущенность, аукционный дом отмечает: объект имеет значительный потенциал благодаря престижному расположению. Вместе с домом предлагают угловой участок в свободном владении, что повышает инвестиционную привлекательность жилья.

По данным Rightmove, в этом районе террасированные дома продают в среднем за более 1,27 миллиона фунтов (1,68 миллиона долларов), полуотдельные - за 1,52 миллиона фунтов (2,01 миллиона долларов), а квартиры – около 1,28 миллиона фунтов (1,70 миллиона долларов).

На этом фоне даже заброшенная недвижимость за почти миллион выглядит конкурентной.

Так выглядит жилье / Фото SWNS

Аукционист Эндрю Бинсток рассказал, что дом находился в собственности одной семьи более 35 лет и теперь появилась редкая возможность для полной реконструкции. По его словам, проекты, что, на первый взгляд, кажутся неприметными, после обновления нередко приносят значительную прибыль. Угловой участок только усиливает потенциал объекта.

Организаторы аукциона подчеркивают, что показывают дом в его реальном состоянии, без прикрас, чтобы покупатели могли реально оценить объем работ и перспективы. Лот уже привлек внимание девелоперов и инвесторов.

Что известно о продаже квартиры-свалки в Одессе?

Ранее в Одессе выставили на продажу заброшенную двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратов. В квартире – горы мусора, испорченное покрытие и следы плесени, хотя есть высокие потолки и возможность подключить газ для отопления. Стоимость жилья снизили с 22 до 19 тысяч долларов, и продавец готов торговаться.

В сети спорят: одни считают, что владелец должен был бы убрать и уменьшить цену, другие видят в этом предложении шанс недорого купить жилье в центре и сделать ремонт.