Видео с обзором стремительно распространяется по соцсетям. Детали об этой квартире в Одессе и условия в ней, рассказывает 24 Канал.

Что известно о жилье, которое продают в Одессе?

В самом центре Одессы предлагают квартиру площадью 56 квадратных метров. Однако она находится в несколько запущенном состоянии. Внутри – мусора на полу, испорченное покрытие и пятна плесени на стенах и потолке.

Санузел раздельный, потолки высокие, но для осмотра потенциальным покупателям приходится надевать бахилы. Газовая труба проходит рядом с домом, поэтому можно подключить индивидуальное отопление или восстановить центральное.

Автор ролика отметил, что мусор готова вывезти бригада – обещают справиться за один-два дня.

Сначала стоимость составляла 22 тысячи долларов, однако ее снизили до 19 тысяч, и продавец готов к торгу.

Как на это реагируют в сети?

В соцсетях развернулась активная дискуссия. Часть пользователей убеждена, что реальная цена должна быть ниже, а мусор перед продажей должен был убрать владелец.

Другие считают, что даже в таком состоянии жилье в центре – неплохая возможность купить дешевле и сделать ремонт под себя. Некоторые шутят, что квартира скорее напоминает заброшенный склад, чем помещение.

К слову, согласно данным портала ЛУН по состоянию на 23 ноября в Одессе однокомнатные квартиры на вторичном рынке в среднем продают за 45 тысяч долларов, двухкомнатные – за 65 тысяч, трехкомнатные – за 85 тысяч. Относительно первичного рынка недвижимости, то квадратный метр жилья экономкласса стоит 30 тысяч гривен, комфорта – 38 тысяч, бизнес – 46 тысяч гривен.

Что известно о других квартирах, которые продавали в Одессе?

Ранее в Одессе на продажу выставили квартиру, полностью подготовленную к комфортной жизни во время длительных блэкаутов. Помещение оснащено всем необходимым для автономного проживания без света и воды. Владельцы оценили его в 80 тысяч долларов, однако отмечали, что готовы рассмотреть снижение цены.

Также в Одессе продавали царскую квартиру на 90 квадратов. Двухкомнатное помещение оснащено двумя санузлами, металлопластиковыми окнами и газовым котлом. Квартира отличается удобной планировкой, высокими потолками, большими светлыми окнами и сохраненным декором с паркетным полом.