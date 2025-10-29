Какую квартиру предлагают на Дерибасовской?
Четырехкомнатная квартира имеет площадь 95 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Расположено помещение на главной пешеходной улице – Дерибасовской, что делает ее привлекательной для желающих жить в сердце города.
По мнению продавцов, такое жилье может стать настоящим бункером во время блэкаута. Помещение оборудовано всем необходимым для жизни во время длительных отключений электроэнергии и воды.
В помещении есть тандырная установка, которая работает на дровах. Туда заливается вода, подогревается и можно использовать. Кроме установки, есть печь, которая обеспечивает теплом и ее можно использовать для приготовления пищи,
– отмечает владелец.
Комментаторы считают, что сама квартира стоит недорого, но на ремонт может уйти вдвое больше.
Сколько стоят квартиры в Одессе?
По данным ЛУН, средняя стоимость трехкомнатной квартиры без ремонта в Приморском районе составляет 130 тысяч долларов. Стоимость четырехкомнатных квартир зависит от ее размера. Поэтому в среднем цена варьируется от 100 тысяч до 600 тысяч долларов.
На Дерибасовской продают и другие квартиры без ремонта, большей площадью и значительно дороже. Обычно предлагают квартиры с готовым ремонтом.
Выгодно ли приобрести квартиру с ремонтом в центре Одессы?
На вторичном рынке однокомнатную квартиру в Одессе можно приобрести в среднем за 40 000 долларов. Цены на двухкомнатные квартиры – около 60 000 долларов. Трехкомнатные несколько дороже – 80 000 долларов.
Часто на рынке недвижимости в Одессе предлагают жилье в старинном доме. Такая квартира может стать хорошей инвестицией для риелторов, или людей, которые ищут квартиру с историей.