Яку квартиру пропонують на Дерибасівській?

Чотирикімнатна квартира має площу 95 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Розташоване помешкання на головній пішохідній вулиці – Дерибасівській, що робить її привабливою для охочих жити у серці міста.

На думку продавців, таке житло може стати справжнім бункером під час блекауту. Помешкання обладнане всім необхідним для життя під час тривалих відключень електроенергії та води.

У приміщенні є тандирна установка, яка працює на дровах. Туди заливається вода, підігрівається і можна використовувати. Крім установки, є піч, яка забезпечує теплом та її можна використовувати для приготування їжі,

– зазначає власник.

Коментатори вважають, що сама квартира коштує недорого, але на ремонт може піти удвічі більше.

Скільки коштують квартири в Одесі?

За даними ЛУН, середня вартість трикімнатної квартири без ремонту у Приморському районі становить 130 тисяч доларів. Вартість чотирикімнатних квартир залежить від її розміру. Тому у середньому ціна варіюється від 100 тисяч до 600 тисяч доларів.

На Дерибасівській продають й інші квартири без ремонту, більшою площею та значно дорожче. Зазвичай пропонують квартири з готовим ремонтом.

Чи вигідно придбати квартиру з ремонтом у центрі Одеси?