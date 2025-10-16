Власниця пропонує придбати його за 60 тисяч доларів, пише 24 Канал з посиланням на тікток viktoriia_m_a.

Дивіться також Зима, весна чи літо: коли купити житло вигідніше, аніж зазвичай

Який вигляд має помешкання?

Двокімнатна квартира розташована на вулиці Базарній, на другому поверсі триповерхового старовинного будинку. У квартирі два санвузли, металопластикові вікна та газовий котел.

Помешкання має зручне планування, високі стелі та великі вікна, що забезпечують гарне освітлення. Особливо люди звернули увагу на елементи декору та паркетну підлогу.

Будинок знаходиться у центральній частині міста, поруч із громадським транспортом, магазинами та парком. Така квартира може стати хорошою інвестицією для рієлторів, або людей, які шукають квартиру з історією.

Скільки коштує купити квартиру в Одесі?

За інформацією ЛУН, на вторинному ринку однокімнатну квартиру в Одесі можна придбати в середньому за 40 000 доларів. Ціни на двокімнатні квартири – близько 60 000 доларів. Трикімнатні дещо дорожче – 80 000 доларів.

Ціна залежить від ремонту та розташування. У центральних районах Одеси або біля узбережжя ціни будуть значно вищими. Також до вартості додаються витрати на оздоблення, підключення комунікацій, юридичне оформлення тощо.

Які квартири частіше купують?