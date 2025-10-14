Яка пора року стане найкращою для купівлі житла?

Якщо говорити про вторинний ринок, то зниження активності відбувається у період передноворічних свят та літніх відпусток, передає 24 Канал з посиланням на DIM.RIA.

Річ у тім, що якщо взимку в забудовників відбуваються знижки, що провокує людей до купівлі, то на вторинному ринку все навпаки. Таким чином, ті власники, які хочуть продати квартиру терміново у цей період, готові до зниження ціни, а отже, покупець може отримати вигоду.

Крім того, одним із найпривабливіших пір року для покупки нерухомості є весна, коли продавці починають виставляти на продаж свої квартири. Тоді кількість пропозицій росте до максимальних значень.

Натомість літо стане одним із оптимальних періодів, коли можна буде зробити ремонт.

А от у новобудові купляти квартиру краще саме у період знижок. Переважно будівельні компанії пов'язують дні акцій до певних урочистих подій або дат – це дні народження компанії, свята, як-от Чорна п'ятниця тощо. Акції також поширені у міжсезоння.

Варто пам'ятати! Однозначного кращого часу для покупки житла немає, адже у кожному сезоні є як переваги, так і недоліки. Тому якщо певний об'єкт вже припав до душі, чекати тієї чи іншої пори року або ж дати не варто.

Натомість як повідомляють у виданні Zillow, купівля будинку, як і квартири, залежить від цілей, обставин та місцезнаходження. І через те, що ринок житла є сезонним, різні пори року надають покупцям різні переваги.

Наприклад, пізнє літо та зима часто приносять менше конкуренції та більше можливостей для переговорів щодо ціни,

А навесні та на початку літа найбільше оголошень, але також і найвища конкуренція.

