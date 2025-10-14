Какое время года станет лучшим для покупки жилья?

Если говорить о вторичном рынке, то снижение активности происходит в период предновогодних праздников и летних отпусков, передает 24 Канал со ссылкой на DIM.RIA.

Дело в том, что если зимой у застройщиков происходят скидки, что провоцирует людей к покупке, то на вторичном рынке все наоборот. Таким образом, те владельцы, которые хотят продать квартиру срочно в этот период, готовы к снижению цены, а значит, покупатель может получить выгоду.

Кроме того, одним из самых привлекательных времен года для покупки недвижимости является весна, когда продавцы начинают выставлять на продажу свои квартиры. Тогда количество предложений растет до максимальных значений.

Зато лето станет одним из оптимальных периодов, когда можно будет сделать ремонт.

А вот в новостройке покупать квартиру лучше именно в период скидок. Преимущественно строительные компании связывают дни акций к определенным торжественным событиям или датам – это дни рождения компании, праздники, например Черная пятница и тому подобное. Акции также распространены в межсезонье.

Стоит помнить! Однозначного лучшего времени для покупки жилья нет, ведь в каждом сезоне есть как преимущества, так и недостатки. Поэтому если определенный объект уже пришелся по душе, ждать того или иного времени года или даты не стоит.

Зато как сообщают в издании Zillow, покупка дома, как и квартиры, зависит от целей, обстоятельств и местонахождения. И из-за того, что рынок жилья является сезонным, разные времена года предоставляют покупателям различные преимущества.

Например, позднее лето и зима часто приносят меньше конкуренции и больше возможностей для переговоров по цене,

А весной и в начале лета больше всего объявлений, но также и самая высокая конкуренция.

Какое жилье предпочитают украинцы?