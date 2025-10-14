Какое время года станет лучшим для покупки жилья?
Если говорить о вторичном рынке, то снижение активности происходит в период предновогодних праздников и летних отпусков, передает 24 Канал со ссылкой на DIM.RIA.
Читайте также Раздел дома на два хозяина: как это сделать
- Дело в том, что если зимой у застройщиков происходят скидки, что провоцирует людей к покупке, то на вторичном рынке все наоборот. Таким образом, те владельцы, которые хотят продать квартиру срочно в этот период, готовы к снижению цены, а значит, покупатель может получить выгоду.
- Кроме того, одним из самых привлекательных времен года для покупки недвижимости является весна, когда продавцы начинают выставлять на продажу свои квартиры. Тогда количество предложений растет до максимальных значений.
- Зато лето станет одним из оптимальных периодов, когда можно будет сделать ремонт.
А вот в новостройке покупать квартиру лучше именно в период скидок. Преимущественно строительные компании связывают дни акций к определенным торжественным событиям или датам – это дни рождения компании, праздники, например Черная пятница и тому подобное. Акции также распространены в межсезонье.
Стоит помнить! Однозначного лучшего времени для покупки жилья нет, ведь в каждом сезоне есть как преимущества, так и недостатки. Поэтому если определенный объект уже пришелся по душе, ждать того или иного времени года или даты не стоит.
Зато как сообщают в издании Zillow, покупка дома, как и квартиры, зависит от целей, обстоятельств и местонахождения. И из-за того, что рынок жилья является сезонным, разные времена года предоставляют покупателям различные преимущества.
- Например, позднее лето и зима часто приносят меньше конкуренции и больше возможностей для переговоров по цене,
- А весной и в начале лета больше всего объявлений, но также и самая высокая конкуренция.
Какое жилье предпочитают украинцы?
В список квартир, которым предпочитают украинцы сейчас, входят: готовое жилье с ремонтом на вторичном рынке, ведь такой вариант не требует дополнительных затрат.
Кроме того, часто украинцы выбирают доступные квартиры, где за квадратный метр нужно отдать от 750 до 950 долларов.
А если рассматривать одно- и двухкомнатное жилье европланировки, то среди таких популярных квартир, площадью 45 – 73 квадратных метра.