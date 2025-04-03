О том, какие квартиры разлетаются в этом году, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий обозревателя рынка недвижимости Украины Виктории Берещак Новости.LIVE.

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Какие квартиры покупают чаще всего

Как рассказала эксперт, есть квартиры, которым украинцы отдают предпочтение среди других:

Готовое жилье с ремонтом на вторичном рынке. Такой вариант привлекает тем, что не требует дополнительных затрат денег и времени на обустройство жилья.

Доступные квартиры в сегменте 750 – 950 долларов за квадратный метр. Этот ценовой диапазон является "золотой серединой" между качеством и доступностью.

Одно- и двухкомнатное жилье европланировки (площадь – 45 – 73 квадратных метров). Такие предложения – это оптимальное соотношение пространства и цены.

Квартиры, в которых есть просторная кухня-гостиная (15 – 17 квадратных метров). Такой вариант соответствует современным тенденциям функционального использования пространства.

Заметим, иногда продать квартиру очень сложно или даже невозможно. Затрудняют этот процесс определенные финансовые, юридические и хозяйственные ограничения.



Активно украинцы покупают квартиры с ремонтом и просторной кухней-гостиной / Фото Pexels

Какова ситуация с продажей жилья в целом

Рынок вторичного жилья постепенно оживает, однако резкой активности не фиксируют.

Видим постепенное пробуждение рынка. Это не бум, но стабильный рост интереса со стороны покупателей,

– объяснила Виктория Берещак.

В 2025 году продажи квартиры далеки от довоенных показателей, однако есть положительная тенденция. По результатам первого квартала, на первичном рынке продажи жилья выросли на несколько процентов.

"Мы зафиксировались на уровне 18 – 20% от довоенных объемов. Сейчас имеем еще плюс 5 – 7%. В течение следующих трех месяцев есть шанс выйти на показатель 25 – 30%", - отметила обозреватель рынка.

Спрос оживляется не только в таких крупных городах как Киев, Львов, Одесса, Днепр, Ужгород, но и в региональных центрах – Виннице, Полтаве, Тернополе.