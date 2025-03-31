Поэтому есть определенные категории людей, которым в Украине не продают недвижимость. Детали рассказывает 24 Канал.
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Кому запрещено покупать недвижимость в Украине
В соответствии с постановлением правительства, нотариусы должны отказывать в предоставлении услуг по покупке жилья определенным категориям людей:
- граждане России (исключения – те, кто легально проживает в Украине);
- юридические лица, зарегистрированные по российскому законодательству;
- украинские компании, в которых доля российских граждан или государства-агрессора составляет 10% и более;
- иностранные компании, если среди их конечных бенефициаров есть Россия или ее граждане (с долей от 10%).
Эти ограничения – часть политики Украины по защите национальных интересов и будущих судебных исков против государства-агрессора.
Нотариусы могут отказать в регистрации сделки
Если лицо, которое попадает под ограничения, хочет оформить договор купли-продажи жилья, нотариус обязан прекратить нотариальное действие.
Как пояснила "РБК-Украина" юрист Ярина Паш, перед процедурой купли-продажи недвижимости следует проверить, кем на самом деле является собственник. Это позволит избежать проблем с регистрацией прав собственности.
Однако этот запрет можно попробовать обойти при условиях:
- россиянин передает право продажи третьему лицу – нотариус может обнаружить схему;
- владелец меняет гражданство – довольно долгий процесс;
- компания меняет бенефициаров – это также можно отследить.
На практике такие схемы часто раскрывают, а сделки аннулируют.
В покупке жилья отказывают определенным категориям людей / Фото Depositphotos
Важно. Как отметила Ярина Паш, контроль за рынком недвижимости в условиях войны очень важен. Нельзя допустить, чтобы недвижимость оказались в руках тех, кто прямо или косвенно поддерживает агрессора.
Проверка недвижимости перед покупкой
Чтобы не попасть в ситуацию, когда сделку признают недействительной, покупателю стоит проверить:
- владельца – можно сделать через Госреестр прав на недвижимое имущество;
- есть ли недвижимость в судебном процессе – в Едином государственном реестре судебных решений;
- есть ли задолженность за комуслуги – через запрос в местные коммунальные службы;
- нет ли проблем с документами – проверка правоустанавливающих документов и их соответствия законодательству.
Заметим, что продажа квартиры может быть невозможной через определенные финансовые ограничения, юридические и хозяйственные проблемы.