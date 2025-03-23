Как стать владельцами арендованного жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на адвоката практики строительного права Александра Босенко, которого цитирует 3m2.ua.
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Что такое аренда с правом выкупа
Аренда квартиры с правом выкупа – вид договора, по которому арендодатель передает арендатору жилье в пользование на определенный срок за плату с правом последующего его выкупа.
Согласно такому договору арендодателем может быть только юридическое лицо. Сроки аренды устанавливает договор, однако они не должны превышать 30 лет.
После полной выплаты платежей арендатором или в случае досрочной оплаты жилье переходит в собственность арендатора.
Какие есть важные аспекты
Право собственности не переходит к арендатору автоматически после подписания договора. Арендатор становится владельцем квартиры, только выполнив все условия, которые прописаны в договоре.
До момента перехода права собственности арендатор является только пользователем квартиры, не ее владельцем. Однако происходит регистрация обременения такого имущества в пользу арендатора.
Регистрация места проживания арендатора в квартире возможна только с согласия собственника. Перепланировка и реконструкция жилья возможны, однако только, если арендодатель даст разрешение и в соответствии с законодательством.
Аренда квартиры с правом выкупа имеет свои преимущества и риски / Фото Depositphotos
Стоимость квартиры, определена в договоре аренды, состоит из:
- платежей на выкуп квартиры и первоначального взноса;
- резервного фонда, который не может превышать 3% от стоимости квартиры;
- дохода арендодателя, которая определяется как процентная ставка от платежей на выкуп жилья, размер которой устанавливается в договоре аренды;
- платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- нотариальных расходов при заключении договора аренды;
- оформление права собственности на недвижимое имущество, государственная регистрация обременений недвижимого имущества.
Как арендовать жилье с правом выкупа
Сначала следует найти компанию, которая готова сдать вам в аренду квартиру на длительный срок (до 30 лет). Далее с ней необходимо заключить договор, по которому вы будете ежемесячно платить арендную плату. Когда же срок договора заканчивается или вы накопили необходимую сумму денег, вы можете выкупить эту квартиру в собственность.
Преимущества и риски
Аренда с правом выкупа дает возможность получить собственное жилье, даже если на текущий момент нет необходимых денег. А дальше постепенно накопить на выкуп квартиры.
Выбирая такой вариант, следует обратить внимание на следующее: проверка документов на квартиру, оценка имущества, условия договора.
Какие нюансы могут возникнуть в процессе:
- Стоимость – арендная плата за квартиру с правом выкупа преимущественно выше, чем обычная аренда.
- Изменение цены на квартиру – за время действия договора аренды с правом выкупа цена на жилье может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
- Финансовые трудности – у арендатора могут возникнуть финансовые трудности, которые не позволят вовремя оплатить арендную плату или выкупить жилье.
- Недобросовестность арендодателя – он может отказаться продать квартиру арендатору после окончания срока аренды или выдвинуть дополнительные условия.