О том, можно ли продать недвижимость в условиях военного положения, что будет с рынком в 2025 году и как могут измениться цены на жилье после войны, 24 Канал рассказывает со ссылкой на агентство недвижимости "Маяк".

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Продажа жилья во время войны: есть ли запреты

Законодательство Украины не запрещает продажу или покупку квартир и других объектов недвижимости во время действия военного положения. Украинцы имеют право покупать и продавать жилье во время войны в установленном порядке, в частности с подписанием договора, который обязательно должен быть заверен нотариусом. Переход права собственности от продавца к покупателю регистрируют в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

В первые дни полномасштабного вторжения Министерство юстиции временно останавливало доступ к этому реестру. Из-за этого временно нельзя было заключать сделки купли-продажи недвижимости.

В мае 2022 года реестр снова заработал. Однако ввели определенные изменения. Удостоверять договоры имеют право не все нотариусы, а те, которые есть в списке, утвержденном Минюстом.

Ожидания относительно рынка жилья в 2025 году

По словам экспертов, после падения рынка в начале большой войны уже во второй половине 2023 года началось восстановление довоенных показателей, которое продолжается и сейчас.

Ситуация на рынке жилья в 2025 году во многом будет зависеть от ситуации на фронте и экономики страны в целом. На рынок также ощутимо влияет платежеспособность покупателей и арендаторов. Эксперты заявляют о тенденции к удорожанию недвижимости.

Из-за дефицита кадров и повышения цен на стройматериалы у застройщиков нет возможности быстро завершать начатые проекты. Нехватка рабочих негативно влияет и на скорость проведения ремонтов в квартирах. Однако стоимость жилья растет, а привлекательных вариантов становится меньше. Аренда также становится дороже.

С осени 2023 года в Украине работают госданные программы "еОселя" и "еВідновлення". Если они стабильно будут получать финансирование и в 2025 году, это может оживить рынок.



Эксперты советуют не откладывать покупку квартиры на после войны, если речь идет о безопасных регионах / Фото Depositphotos

Какие цены на недвижимость ожидают после войны

На послевоенном рынке недвижимости, по словам экспертов, вероятнее всего, не будет радикальных изменений. Однако влияние на ситуацию будут иметь ряд факторов: продолжительность боевых действий, состояние экономики Украины, масштаб разрушений.

Эксперты считают, что после войны тенденция роста цен на квартиры сохранится. На это будут влиять темпы восстановления строительства, желание клиентов, подорожание стройматериалов.

После войны недвижимость будет дорожать, однако не по всей территории Украины. Это возможно в регионах, где было резкое падение стоимости жилья после начала полномасштабного вторжения. Речь идет о Днепре, Николаеве, Харькове. Но эксперты считают, что цены все равно будут ниже тех, которые были до большой войны.

Что рекомендуют специалисты

Эксперты рекомендуют не откладывать покупку квартиры на потом, если речь идет об относительно безопасном регионе. Следует понимать, что после окончания войны купить жилье за те же деньги не удастся. Поэтому если есть возможность приобрести жилье сейчас, стоит это делать.

Пока рынок недвижимости восстанавливается медленно. Но после войны, вероятнее всего, спрос на квартиры повысится, а это приведет к поднятию цен.

Если есть потребность в собственном жилье и финансовые возможности, лучше сейчас найти ликвидный объект и вложить в него имеющиеся деньги.

Заметим, что некоторые квартиры потенциальные покупатели могут обходить стороной не из-за войны, а из-за завышенных цен, сезонность или отсутствие спроса на конкретное жилье.