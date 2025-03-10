О том, на каких основаниях арендодатель в условиях военного положения может выселить квартирантов из квартиры, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Есть ли запрет на выселение из-за военного положения

В Украине нет закона, который бы запрещал выселять из квартиры квартирантов именно из-за военного положения. Однако такой шаг должен соответствовать законодательству и условиям договора об аренде недвижимости.

Если в соглашении указано, что в случае форс-мажора (в частности, войны) оно может быть расторгнуто, это дает владельцу право прекратить аренду досрочно. Однако даже в таком случае следует придерживаться установленной процедуры, то есть заранее предупредить арендатора.

Если в договоре не говорится об автоматическом прекращении его действия из-за форс-мажора, тогда действуют общие правила найма жилья.

Какие есть основания для выселения из квартиры

Арендодатель может расторгнуть договор с квартирантами через суд если арендатор:

задолжал плату за более 6 месяцев (или более 2 раз для краткосрочной аренды);

испортил имущество;

использовал жилье не по назначению (например, коммерческие цели);

систематически нарушал права соседей (шумел, конфликтовал).

Суд может предоставить квартиранту время на устранение нарушений (до 1 года). Если же арендатор не решит проблему, владелец квартиры может подать повторный иск на выселение.

Кроме того, арендодатель имеет право прекратить аренду, если жилье необходимо для него или его семьи. Квартирантов в таком случае следует предупредить минимум за 2 месяца.



Выселение квартирантов возможно через суд / Фото Depositphotos

Есть ли ограничения на выселение семей с детьми

Украинское законодательство не содержит специальных норм, которые бы запрещали выселять из квартиры семьи с детьми во время войны или зимнего периода. Если договор предусматривает основания для расторжения, то даже семью с детьми могут выселить через суд.

Когда квартирант имеет право остаться

Арендаторы, которые подписали договор, имеют определенную защиту:

владелец не может выселить нанимателя без веских оснований, если договор еще действует;

по завершению срока аренды квартирант имеет приоритет на продление договора на тех же условиях;

арендодатель обязан предупредить о расторжении договора не позднее чем за 3 месяца до его завершения;

квартирант может требовать компенсацию или возвращение к договору, если владелец отказал в его продлении, однако сдал жилье другому лицу в течение года.

Подчеркнем, что без юридически оформленного договора владелец имеет право выселить квартирантов в любой момент. Если они откажутся, арендодатель может вызвать полицию. Без соглашения нет доказательств оплаты аренды, поэтому наниматели не смогут защитить свои права. Поэтому очень важно заключать договор аренды жилья.

Важно! После полномасштабного вторжения России украинцы при покупке жилья начали обращать внимание на то, что когда-то не имело значения. Например, расположение рядом критической инфраструктуры, наличие у дома укрытия.