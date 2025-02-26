Как быстро и безопасно сдать в аренду помещение, на какие аспекты стоит обратить внимание, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.

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Проверка состояния квартиры и ремонт

Перед сдачей квартиры в аренду, нужно оценить, в каком она состоянии. Небольшие недостатки, казалось бы незаметные для вас в повседневной жизни, могут отпугнуть арендаторов. Что следует проверить и отремонтировать:

заменить старые обои, покрасить стены, обновить плинтусы, если они выглядят очень изношенными;

удостовериться, что сантехника работает без сбоев, нигде нет подтеков, проблем с кранами;

проверить электрику – в рабочем ли состоянии все розетки, выключатели, освещения;

отрегулировать двери и замки – исправить, если что-то заедает или не закрывается;

сделать легкий косметический ремонт в нейтральных оттенках, если это позволяет бюджет.

Комплектация мебелью и техникой

То, какой мебелью и техникой будет укомплектовано жилье, зависит от формата аренды. Если речь идет о посуточной, то обязательным является наличие комфортной кровати, шкафа, стола, микроволновой печи, электрочайника, фена, телевизора. Зато если квартиру сдают в долгосрочную аренду, то в ней еще должны быть стиральная машина, холодильник, плита, интернет.



Перед сдачей квартиры в аренду стоит проверить, все ли в порядке с сантехникой / Фото Pexels

Чистота жилья и атмосфера в нем

То, какой потенциальный арендатор увидит квартиру впервые, может стать определяющим. Поэтому помещение должно быть чистым, не иметь посторонних запахов. Что стоит сделать:

провести генеральную уборку;

выбросить старые и ненужные вещи;

проветрить помещение, установить ароматизатор с приятным запахом.

Юридическая безопасность и финансовые гарантии

Чтобы избежать проблем с недобросовестными арендаторами, нужно позаботиться о безопасности сделки. Для этого следует:

составить договор аренды, в котором максимально четко прописать условия – срок проживания, стоимость, ответственность за имущество;

взять залог, который покроет возможные убытки, если будет повреждение имущества;

попросить арендаторов предоставить документы, подтверждающие личность.



Чтобы защитить себя от проблем в будущем, владельцу стоит заключить договор с арендатором / Фото Pexels

Кому не стоит сдавать жилье в аренду

Стоит быть осторожными со сдачей жилья в аренду людям, которые: