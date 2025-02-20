Почему некоторые квартиры трудно продать и как этого избежать, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Завышенные цены

Стоимость квартиры – то, на что каждый потенциальный покупатель обращает внимание. Если цена не соответствует рыночной, то такой вариант обходят стороной. Продавцы часто переоценивают стоимость своего жилья из-за эмоциональной привязанности или устаревших тенденций рынка.

Действительно ликвидную квартиру (например, стоимостью до 100 000 долларов) при правильной цене продают примерно за 8 – 60 дней. Если недвижимость не покупают более 6 месяцев, то следует пересмотреть цену на нее.

В таком случае стоит обратиться к эксперту. Профессиональный риэлтор поможет определить реальную стоимость жилья, ведь владеет статистическими данными, сравнивает проданные объекты, общается с коллегами.

Однако не нужно опускать цену слишком низко. Ведь такие предложения могут привлечь только тех, кто будет пытаться сбить ее еще больше.

Сезонность и ситуация в стране

Рынок недвижимости чувствителен к изменениям в стране. Экономические и политические факторы могут как стимулировать спрос, так и снижать активность потенциальных покупателей. Более того, на ситуацию в современных условиях влияют и обстрелы России.

Также продажа квартир имеет выраженную сезонность. Лучшие периоды для сделок – весна и осень, зато летом и зимой спрос ощутимо слабее. Если объявлением не интересуются в пассивные сезоны, возможно, следует подождать, а не спешно опускать цену.



Чтобы квартира быстро продалась, следует адекватно оценить ее стоимость / Фото "Маяк"

Отсутствие спроса на конкретное жилье

Бывают случаи, когда квартиру не покупают из-за типа планировки, этаж, расположение или другие факторы.

Как понять, есть ли на квартиру спрос:

сравните помещение с аналогами, которые есть на рынке;

проанализируйте, какие преимущества жилья описывают в своих объявлениях конкуренты;

изучите количество просмотров вашего объявления и частоту откликов покупателей.

Если заинтересованность объявлением о вашем жилье низкая, следует его усовершенствовать – улучшить описание, обновить снимки. Также можно провести косметический ремонт в квартире.

Документы и состояние квартиры

Если цена на квартиру адекватная, а покупатели и дальше игнорируют объявления о продаже квартиры, то это может быть обусловлено такими причинами:

юридические нюансы – отсутствие необходимых документов, налоговые обязательства;

жилье в плохом состоянии – давно не делали ремонт, помещения захламлены;

неудобное расположение – отсутствие инфраструктуры – школ, детсадов, площадок, транспорта, магазинов.

Поэтому перед тем, как выставлять объявление о продаже квартиры, следует устранить все возможные препятствия – подготовить документы, убрать жилье, адекватно оценить его цену и выбрать правильное время для продажи.