Чому деякі квартири важко продати та як цього уникнути, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Завищені ціни

Вартість квартири – те, на що кожен потенційний покупець звертає увагу. Якщо ціна не відповідає ринковій, то такий варіант оминають. Продавці часто переоцінюють вартість свого помешкання через емоційну прив'язаність або застарілі тенденції ринку.

Справді ліквідну квартиру (наприклад, вартістю до 100 000 доларів) за правильної ціни продають приблизно за 8 – 60 днів. Якщо нерухомість не купують понад 6 місяців, то слід переглянути ціну на неї.

У такому випадку варто звернутися до експерта. Професійний рієлтор допоможе визначити реальну вартість житла, адже володіє статистичними даними, порівнює продані об'єкти, спілкується з колегами.

Однак не потрібно опускати ціну надто низько. Адже такі пропозиції можуть привабити тільки тих, хто намагатиметься збити її ще більше.

Сезонність і ситуація у країні

Ринок нерухомості чутливий до змін у країні. Економічні й політичні чинники можуть як стимулювати попит, так і знижувати активність потенційних покупців. Ба більше, на ситуацію у сучасних умовах впливають і обстріли Росії.

Також продаж квартир має виражену сезонність. Найкращі періоди для угод – весна та осінь, натомість влітку та взимку попит відчутно слабший. Якщо оголошенням не цікавляться у пасивні сезони, можливо, слід зачекати, а не поспіхом опускати ціну.



Аби квартира швидко продалася, слід адекватно оцінити її вартість / Фото "Маяк"

Відсутність попиту на конкретне житло

Бувають випадки, коли квартиру не купують через тип планування, поверх, розташування або ж інші чинники.

Як зрозуміти, чи на квартиру є попит:

порівняйте помешкання з аналогами, які є на ринку;

проаналізуйте, які переваги житла описують у своїх оголошеннях конкуренти;

вивчіть кількість переглядів вашого оголошення і частоту відкликів покупців.

Якщо зацікавленість оголошенням про ваше житло низька, слід його удосконалити – покращити опис, оновити знімки. Також можна провести косметичний ремонт у квартирі.

Документи і стан квартири

Якщо ціна на помешкання адекватна, а покупці й далі ігнорують оголошення про продаж квартири, то це може бути зумовлено такими причинами:

юридичні нюанси – відсутність необхідних документів, податкові зобов'язання;

житло в поганому стані – давно не робили ремонт, приміщення захаращені;

незручне розташування – відсутність інфраструктури – шкіл, дитсадків, майданчиків, транспорту, магазинів.

Тому перед тим, як виставляти оголошення про продаж квартири, слід усунути всі можливі перешкоди – підготувати документи, прибрати житло, адекватно оцінити його ціну й обрати правильний час для продажу.