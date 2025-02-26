Як швидко і безпечно здати в оренду помешкання, на які аспекти варто звернути увагу, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

Зверніть увагу Чому деякі квартири майже не купують: причини та як уникнути неприємностей

Перевірка стану квартири й ремонт

Перед здачею квартири в оренду, потрібно оцінити, в якому вона стані. Невеликі недоліки, здавалося б непомітні для вас у повсякденному житті, можуть відлякати орендарів. Що слід перевірити й відремонтувати:

замінити старі шпалери, пофарбувати стіни, оновити плінтуси, якщо вони виглядають дуже зношеними;

впевнитися, що сантехніка працює без збоїв, ніде немає підтікань, проблем із кранами;

перевірити електрику – чи в робочому стані всі розетки, вимикачі, освітлення;

відрегулювати двері та замки – виправити, якщо щось заїдає або не зачиняється;

зробити легкий косметичний ремонт у нейтральних відтінках, якщо це дозволяє бюджет.

Комплектація меблями й технікою

Те, якими меблями та технікою буде укомплектоване житло, залежить від формату оренди. Якщо йдеться про подобову, то обов'язковим є наявність комфортного ліжка, шафи, стола, мікрохвильової печі, електрочайника, фена, телевізора. Натомість якщо квартиру здають у довгострокову оренду, то в ній ще мають бути пральна машина, холодильник, плита, інтернет.



Перед здачею квартири в оренду варто перевірити, чи все гаразд зі сантехнікою / Фото Pexels

Чистота житла й атмосфера в ньому

Те, якою потенційний орендар побачить квартиру вперше, може стати визначальним. Тому помешкання повинне бути чистим, не мати сторонніх запахів. Що варто зробити:

провести генеральне прибирання;

викинути старі й непотрібні речі;

провітрити приміщення, встановити ароматизатор із приємним запахом.

Юридична безпека й фінансові гарантії

Аби уникнути проблем із недобросовісними орендарями, потрібно подбати про безпеку угоди. Для цього слід:

скласти договір оренди, в якому максимально чітко прописати умови – термін проживання, вартість, відповідальність за майно;

взяти заставу, яка покриє можливі збитки, якщо буде пошкодження майна;

попросити орендарів надати документи, які підтверджують особу.



Аби захистити себе від проблем у майбутньому, власнику варто укласти договір з орендарем / Фото Pexels

Кому не варто здавати житло в оренду

Варто бути обережними зі здачею помешкання в оренду людям, які: