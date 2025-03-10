Про те, на яких підставах орендодавець в умовах воєнного стану може виселити квартирантів з помешкання, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Чи є заборона на виселення через воєнний стан

В Україні немає закону, який би забороняв виселяти з помешкання квартирантів саме через воєнний стан. Однак такий крок повинен відповідати законодавству та умовам договору про оренду.

Якщо в угоді зазначено, що у випадку форс-мажору (зокрема, війни) вона може бути розірвана, це дає власнику право припинити оренду достроково. Проте навіть у такому випадку слід дотримуватися встановленої процедури, тобто заздалегідь попередити орендаря.

Якщо у договорі не йдеться про автоматичне припинення його дії через форс-мажор, тоді діють загальні правила винаймання житла.

Які є підстави для виселення з квартири

Орендодавець може розірвати договір з квартирантами через суд якщо орендар:

заборгував платню за понад 6 місяців (або понад 2 рази для короткострокової оренди);

зіпсував майно;

використовував житло не за призначенням (наприклад, комерційні цілі);

систематично порушував права сусідів (шумів, конфліктував).

Суд може надати квартиранту час на усунення порушень (до 1 року). Якщо ж орендар не розв'яже проблему, власник квартири може подати повторний позов на виселення.

Крім того, орендодавець має право припинити оренду, якщо житло необхідне для нього чи його родини. Квартирантів у такому випадку слід попередити щонайменше за 2 місяці.



Виселення квартирантів можливе через суд / Фото Depositphotos

Чи є обмеження на виселення сімей з дітьми

Українське законодавство не містить спеціальних норм, які б забороняли виселяти з квартири сім'ї з дітьми під час війни чи зимового періоду. Якщо договір передбачає підстави для розірвання, то навіть сім'ю з дітьми можуть виселити через суд.

Коли квартирант має право залишитися

Орендарі, які підписали договір, мають певний захист:

власник не може виселити наймача без вагомих підстав, якщо договір ще діє;

по завершенню терміну оренди квартирант має пріоритет на продовження договору на тих самих умовах;

орендодавець має обов'язок попередити про розірвання договору не пізніше ніж за 3 місяці до його завершення;

квартирант може вимагати компенсацію або повернення до договору, якщо власник відмовив у його продовженні, однак здав житло іншій особі протягом року.

Наголосимо, що без юридично оформленого договору власник має право виселити квартирантів у будь-який момент. Якщо вони відмовляться, орендодавець може викликати поліцію. Без угоди немає доказів оплати оренди, тому наймачі не зможуть захистити свої права. Тому дуже важливо укладати договір оренди житла.

Важливо! Після повномасштабного вторгнення Росії українці при купівлі житла почали звертати увагу на те, що колись не мало значення. Наприклад, розташування поряд критичної інфраструктури, наявність у будинку укриття.