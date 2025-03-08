Які квартири зараз небезпечно купувати, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Розташування біля критичної інфраструктури

Критична інфраструктура, на жаль, часто є ціллю для ворожих дронів та ракет. Тому житло поблизу неї має суттєві ризики. Йдеться про такі об'єкти:

підстанції та електростанції;

військові частини та склади;

мости, залізницю, аеропорти.

Високі поверхи

Життя на верхніх поверхах має свої переваги, однак у воєнний час може бути небезпечним. Можуть виникнути такі проблеми:

складнощі з евакуацією – ліфти можуть не працювати через перебої зі світлом, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно;

підвищена вразливість – вибухова хвиля частіше зачіпає верхні поверхи;

більша відстань до укриття – на верхніх поверхах часто немає можливості швидко спуститися в безпечне місце.

Рієлторка Тетяна Клименко пояснила: якщо раніше клієнти обирали високі поверхи через гарні краєвиди з них, то тепер інтерес до таких квартир впав через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.

Відсутність укриття

Наявність у будинку укриття стала важливим чинником, на який обов'язково звертають увагу. Небезпечно купувати квартири у таких будинках:

панельні – менш стійкі до ударів, швидко руйнуються при вибухах;

новобудови без укриттів – деякі забудовники нехтують нормами будівництва.



Укриття в будинку дуже важливе в умовах війни / Фото РБК-Україна

Житло в прифронтових регіонах

Нерухомість у регіонах, які перебувають в зоні бойових дій або під постійними обстрілами, має високу небезпеку. Виникають такі ризики:

можливість руйнування – будинок може постраждати від прямого удару;

невизначеність у майбутньому – у деяких містах ситуація може змінитися, і інфраструктуру довго не можна буде відновити;

складнощі з продажем – житло в таких районах буде важко продати.

Як знизити ризики

Купуючи квартиру під час війни, аби мінімізувати небезпеки, слід звернути увагу на такі аспекти: обирайте квартири не вище 4 – 5 поверху; уникайте житла біля електростанцій, військових об'єктів, мостів; перевіряйте наявність укриття; аналізуйте ситуацію в регіоні перед покупкою.

Зауважимо, що деякі квартири можуть довго не купувати через фактори, які не пов'язані з війною. Йдеться про завищені ціни, сезонність, поганий стан квартири та інші.