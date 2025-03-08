Які квартири зараз небезпечно купувати, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.
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Розташування біля критичної інфраструктури
Критична інфраструктура, на жаль, часто є ціллю для ворожих дронів та ракет. Тому житло поблизу неї має суттєві ризики. Йдеться про такі об'єкти:
- підстанції та електростанції;
- військові частини та склади;
- мости, залізницю, аеропорти.
Високі поверхи
Життя на верхніх поверхах має свої переваги, однак у воєнний час може бути небезпечним. Можуть виникнути такі проблеми:
- складнощі з евакуацією – ліфти можуть не працювати через перебої зі світлом, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно;
- підвищена вразливість – вибухова хвиля частіше зачіпає верхні поверхи;
- більша відстань до укриття – на верхніх поверхах часто немає можливості швидко спуститися в безпечне місце.
Рієлторка Тетяна Клименко пояснила: якщо раніше клієнти обирали високі поверхи через гарні краєвиди з них, то тепер інтерес до таких квартир впав через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.
Відсутність укриття
Наявність у будинку укриття стала важливим чинником, на який обов'язково звертають увагу. Небезпечно купувати квартири у таких будинках:
- панельні – менш стійкі до ударів, швидко руйнуються при вибухах;
- новобудови без укриттів – деякі забудовники нехтують нормами будівництва.
Укриття в будинку дуже важливе в умовах війни / Фото РБК-Україна
Житло в прифронтових регіонах
Нерухомість у регіонах, які перебувають в зоні бойових дій або під постійними обстрілами, має високу небезпеку. Виникають такі ризики:
- можливість руйнування – будинок може постраждати від прямого удару;
- невизначеність у майбутньому – у деяких містах ситуація може змінитися, і інфраструктуру довго не можна буде відновити;
- складнощі з продажем – житло в таких районах буде важко продати.
Як знизити ризики
Купуючи квартиру під час війни, аби мінімізувати небезпеки, слід звернути увагу на такі аспекти: обирайте квартири не вище 4 – 5 поверху; уникайте житла біля електростанцій, військових об'єктів, мостів; перевіряйте наявність укриття; аналізуйте ситуацію в регіоні перед покупкою.
Зауважимо, що деякі квартири можуть довго не купувати через фактори, які не пов'язані з війною. Йдеться про завищені ціни, сезонність, поганий стан квартири та інші.