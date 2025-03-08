Какие квартиры сейчас опасно покупать, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Расположение возле критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура, к сожалению, часто является целью для вражеских дронов и ракет. Поэтому покупка жилья вблизи нее имеет существенные риски. Речь идет о таких объектах:

подстанции и электростанции;

воинские части и склады;

мосты, железную дорогу, аэропорты.

Высокие этажи

Жизнь на верхних этажах имеет свои преимущества, однако в военное время может быть опасным. Могут возникнуть следующие проблемы:

сложности с эвакуацией – лифты могут не работать из-за перебоев со светом, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;

повышенная уязвимость – взрывная волна чаще затрагивает верхние этажи;

большее расстояние до укрытия – на верхних этажах часто нет возможности быстро спуститься в безопасное место.

Риелтор Татьяна Клименко объяснила: если раньше клиенты выбирали высокие этажи из-за красивых видов из них, то теперь интерес к таким квартирам упал из-за рисков ракетных обстрелов и атаки дронов.

Отсутствие укрытия

Наличие в доме укрытия стало важным фактором, на который обязательно обращают внимание. Опасно покупать квартиры в таких домах:

панельные – менее устойчивы к ударам, быстро разрушаются при взрывах;

новостройки без укрытий – некоторые застройщики пренебрегают нормами строительства.



Укрытие в доме очень важно в условиях войны / Фото РБК-Украина

Жилье в прифронтовых регионах

Недвижимость в регионах, которые находятся в зоне боевых действий или под постоянными обстрелами, имеет высокую опасность. Возникают следующие риски:

возможность разрушения – дом может пострадать от прямого удара;

неопределенность в будущем – в некоторых городах ситуация может измениться, и инфраструктуру долго нельзя будет восстановить;

сложности с продажей – жилье в таких районах будет трудно продать.

Как снизить риски

Покупая квартиру во время войны, чтобы минимизировать опасности, следует обратить внимание на следующие аспекты: выбирайте квартиры не выше 4 – 5 этажа; избегайте жилья возле электростанций, военных объектов, мостов; проверяйте наличие укрытия; анализируйте ситуацию в регионе перед покупкой.

Заметим, что некоторые квартиры могут долго не покупать из-за факторов, которые не связаны с войной. Речь идет о завышенных ценах, сезонность, плохое состояние квартиры и другие.