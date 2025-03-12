Про те, чи можна продати нерухомість в умовах воєнного стану, що буде з ринком у 2025 році і як можуть змінитися ціни на житло після війни, 24 Канал розповідає з посиланням на агентство нерухомості "Маяк".

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Продаж житла під час війни: чи є заборони

Законодавство України не забороняє продаж або купівлю квартир та інших об'єктів нерухомості під час дії воєнного стану. Українці мають право купувати та продавати житло під час війни у встановленому порядку, зокрема з підписанням договору, який обов'язково має бути посвідчений нотаріусом. Перехід права власності від продавця до покупця реєструють у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

У перші дні повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції тимчасово зупиняло доступ до цього реєстру. Через це тимчасово не можна було укладати угоди купівлі-продажу нерухомості.

У травні 2022 року реєстр знову запрацював. Однак ввели певні зміни. Засвідчувати договори мають право не всі нотаріуси, а ті, які є в списку, затвердженому Мін'юстом.

Очікування щодо ринку житла у 2025 році

За словами експертів, після падіння ринку на початку великої війни вже у другій половині 2023 року почалося відновлення довоєнних показників, яке продовжується і зараз.

Ситуація на ринку житла у 2025 році великою мірою залежатиме від ситуації на фронті та економіки країни загалом. На ринок також відчутно впливає платоспроможність покупців і орендарів. Експерти заявляють про тенденцію до подорожчання нерухомості.

Через дефіцит кадрів і підвищення цін на будматеріали в забудовників немає можливості швидко завершувати розпочаті проєкти. Нестача робітників негативно впливає і на швидкість проведення ремонтів у квартирах. Однак вартість житла зростає, а привабливих варіантів стає менше. Оренда також стає дорожчою.

З осені 2023 року в Україні працюють держдавні програми "єОселя" та "єВідновлення". Якщо вони стабільно отримуватимуть фінансування й у 2025 році, це може пожвавити ринок.



Експерти радять не відкладати купівлю квартири на після війни, якщо йдеться про безпечні регіони / Фото Depositphotos

Які ціни на нерухомість очікують після війни

На післявоєнному ринку нерухомості, за словами експертів, найімовірніше, не буде радикальних змін. Однак влив на ситуацію матимуть низка чинників: тривалість бойових дій, стан економіки України, масштаб руйнувань.

Експерти вважають, що після війни тенденція зростання цін на квартири збережеться. На це впливатимуть темпи відновлення будівництва, бажання клієнтів, подорожчання будматеріалів.

Після війни нерухомість дорожчатиме, однак не по всій території України. Це можливо в регіонах, де було різке падіння вартості житла після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про Дніпро, Миколаїв, Харків. Але експерти вважають, що ціни все одно будуть нижчими за ті, які були до великої війни.

Що рекомендують фахівці

Експерти рекомендують не відкладати купівлю квартири на потім, якщо йдеться про відносно безпечний регіон. Слід розуміти, що після закінчення війни купити житло за ті самі гроші не вдасться. Тому якщо є можливість придбати помешкання зараз, варто це робити.

Поки ринок нерухомості відновлюється повільно. Але після війни, найімовірніше, попит на квартири підвищиться, а це призведе до підняття цін.

Якщо є потреба у власному житлі та фінансові можливості, найкраще зараз знайти ліквідний об'єкт і вкласти в нього наявні гроші.

Зауважимо, що деякі квартири потенційні покупці можуть оминати не через війну, а через завищені ціни, сезонність чи відсутність попиту на конкретне житло.