Як стати власниками орендованого житла, 24 Канал розповідає з посиланням на адвоката практики будівельного права Олександра Босенка, якого цитує 3m2.ua.

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Що таке оренда з правом викупу

Оренда квартири з правом викупу – вид договору, за яким орендодавець передає орендарю житло у користування на певний термін за плату з правом подальшого його викупу.

Відповідно до такого договору орендодавцем може бути лише юридична особа. Терміни оренди встановлює договір, однак вони не мають перевищувати 30 років.

Після повної виплати платежів орендарем або у випадку дострокової оплати житло переходить у власність орендаря.

Які є важливі аспекти

Право власності не переходить до орендаря автоматично після підписання договору. Орендар стає власником квартири, тільки виконавши усі умови, які прописані в договорі.

До моменту переходу права власності орендар є тільки користувачем квартири, не її власником. Однак відбувається реєстрація обтяження такого майна на користь орендаря.

Реєстрація місця проживання орендаря у квартирі можлива лише за згодою власника. Перепланування та реконструкція житла можливі, однак тільки, якщо орендодавець дасть дозвіл та відповідно до законодавства.



Оренда квартири з правом викупу має свої переваги та ризики / Фото Depositphotos

Вартість квартири, визначена у договорі оренди, складається з:

платежів на викуп помешкання і початкового внеску;

резервного фонду, який не може перевищувати 3% від вартості квартири;

доходу орендодавця, яка визначається як процентна ставка від платежів на викуп житла, розмір якої встановлюється у договорі оренди;

платежів за житлово-комунальні послуги;

нотаріальних витрат при укладенні договору оренди;

оформлення права власності на нерухоме майно, державна реєстрація обтяжень нерухомого майна.

Як орендувати житло з правом викупу

Спершу слід знайти компанію, яка готова здати вам в оренду квартиру на тривалий термін (до 30 років). Далі з нею необхідно укласти договір, за яким ви будете щомісяця сплачувати орендну плату. Коли ж термін договору закінчується або ви накопичили необхідну суму грошей, ви можете викупити цю квартиру у власність.

Переваги та ризики

Оренда з правом викупу дає можливість отримати власне житло, навіть якщо на поточний момент немає необхідних грошей. А далі поступово накопичити на викуп квартири.

Обираючи такий варіант, слід звернути увагу на таке: перевірка документів на квартиру, оцінка майна, умови договору.

Які нюанси можуть виникнути у процесі: