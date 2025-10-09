Как ВПЛ будут получать компенсацию за разрушенное жилье?

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что новая процедура выплат предусматривается для всех внутренне перемещенных лиц, которые имеют жилье на временно оккупированных территориях, передает 24 Канал со ссылкой эфир телемарафона.

Читайте также Американцы недовольны изменениями Овального кабинета: что не так с интерьером

Кроме того, по словам Шуляк, в соответствии с программой еВідновлення более 100 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье, а почти 22 тысячи украинцев получили сертификаты на новый дом.

Елена Шуляк Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Первый важный компонент, который начал работать, это компенсации за поврежденное жилье. Второй компонент – это жилищные сертификаты за разрушенное жилье. Стартовал третий важный этап, но он еще не набрал таких оборотов, как мы планировали. Он касается восстановления на собственном участке.

То есть люди получат средства и потратят их или на строительство, или на приобретение строительных материалов. В то же время потом они должны подготовить отчеты о расходах, а специальная комиссия их подтверждает.

Кроме того, согласно компенсации от Минсоцполитики по программе еОселя, как сообщила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, сейчас есть уже первые 100 заявлений от ВПО на приобретение жилья с компенсацией 70%, а на банковские счета условного хранения перечислено уже около 600 миллиона гривен.

Напоминаем, что менее месяца назад заработало постановление Минсоцполитики по льготному кредитованию на приобретение собственного жилья для ВПЛ.

Как получить компенсацию за аренду жилья?