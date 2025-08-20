По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Павла Фролова, люди с низким уровнем доходов могут рассчитывать на 100% компенсацию. Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE, передает 24 Канал.

Как это работает?

То есть в случае официальной аренды жилье для них фактически станет бесплатным. Те же, кто имеет стабильный заработок, получат частичное возмещение.

Это так называемая субсидия на аренду жилья для ВПЛ, которая позволяет арендовать жилье официально и избегать рисков неформальных договоренностей,

– объяснил Фролов.

Впрочем, система пока сталкивается с проблемами. Многие владельцы квартир отказываются заключать официальные договоры из-за налоговой нагрузки: сегодня это:

18% НДФЛ,

5% военного сбора.

Рынок аренды недвижимости планируют вывести из тени

Чтобы вывести рынок из тени, готовится пакет изменений:

освобождение от налогов для тех, кто сдает жилье переселенцам;

отмена обязательного декларирования доходов от аренды.



Как переселенцам получить компенсацию за аренду жилья / Фото Unsplash

По словам Фролова, это сделает сотрудничество выгодным для всех сторон: ВПЛ получат официальное жилье и компенсацию, владельцы – легальный доход без налоговых обязательств, а государство – контроль над рынком аренды.