Как выглядит Овальный кабинет, где работает Дональд Трамп?

Почти весь кабинет президента – в золоте. Речь идет как о трофеях, так и о картинах и вырезанные фигуры на стенах, проанализировал 24 Канал опубликованные кадры Белого дома.

В Белом доме отмечают, что золото высшей пробы, которым украшен кабинет, было оплачено из собственного кармана президента США.

Среди американцев уже заметно недовольство относительно чрезмерного обрамления комнаты золотом. Например, как прокомментировал консервативный либертарианец Дони Куп, свечение позолоченного Овального кабинета президента Трампа вызвало возмущение либералов из-за "показной перегрузки золотом".

А вот журналист Эрик Доэрти заявил, что кабинет выглядит гораздо лучше, чем при Байдене или Обаме.



Вид Овального кабинета при президентстве Джо Байдена / Фото из инстаграма экс-президента

Напоминаем, что по информации от Business Insider, во время президентства Байдена стены были максимально простыми – несколько портретов и никакой отделки.

Кроме того, Байден не выделялся и среди количества флагов, которые были представлены в кабинете. Их было всего два: американский и флаг с президентской печатью. Зато Трамп добавил еще флаги Вооруженных сил США, в частности морской пехоты и военно-морских сил.

Какие изменения в Белом доме хочет сделать Трамп?