Что не так с недвижимостью Гетманцева во Франции?

Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, приобрел в Париже элитную недвижимость, а именно квартиру с площадью более 140 квадратных метров, передает 24 Канал со ссылкой на телеканал ISLND TV.

Дело в том, что якобы стоимость такой элитной квартиры составляет всего 10 миллионов гривен, однако реальная рыночная стоимость подобной недвижимости значительно выше, говорится в расследовании.

Среди важных деталей этого дела является то, что квартира оформлена якобы не на Гетманцева, а его мать. Кроме того, отмечается, что семья нардепа проживает в Париже, а их образ жизни и задекларированные доходы существенно различаются.

Интересно, что в недавнем интервью "Новости.LIVE" Гетманцев заявлял, что масштабы теневой работы на рынок недвижимости превышают даже ресторанный бизнес.

Он добавил, что риелторы обязательно должны платить налоги, потому что это прописано в законе. А проблема заключается не в законодательной базе, а в администрировании со стороны налоговой службы.

