Что известно о владельцах?
Имение оформлено на жену Виталия Гнатушенко Инну, однако все решения принимает муж, рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Право собственности на дом площадью 1141,6 метра квадратных было оформлено еще в начале декабря 2013 года.
Гнатушенко настаивает на своем присутствии при осмотре дома. Продать ценную недвижимость – сложно. Мало желающих покупать такой объект даже среди состоятельных людей. Кроме того, содержать такое имение очень дорого.
В прошлом году налоговая взыскала с владелицы более 88 тысяч гривен в качестве погашения долга по налогу на недвижимость.
Справка! Виталий Гнатушенко ранее отвечал в "Нафтогазе" за строительство, материально-технические ресурсы и возглавлял "Нафтогазсети". В 2010 году потерял эту должность.
Как выглядит элитный дом?
В объявлении указано о дизайнерском ремонте. Имение полностью укомплектовано: дорогостоящая мебель, сантехника и прочее.
В общем, имение является большим и вмещает:
- На первом этаже: гостиная, кухня, столовая, бильярдная, кабинет, гардеробная, гостевой санузел и зона SPA с бассейном и сауной.
- На втором – четыре спальни.
- Подвальный этаж: домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два винных погреба, прачечная и комната для хранения шуб.
Интересно! Владелец утверждал, что вложил в имение 14 миллионов долларов и не готов дешево продавать. Однако, риэлторы снизили цену до 10 миллионов.
Что известно о продаже недвижимости в Украине?
- Во Львове продают роскошную квартиру с бассейном в историческом доме, площадью 548,6 квадратных метров, за более 50 миллионов гривен.
- В Одессе продают жилье за менее чем 10 тысяч долларов. Такая низкая цена, из-за того, что жилье требует капитального ремонта.
- За почти 8 миллионов гривен можно приобрести квартиру в Киеве. Помещение имеет интересный интерьер с дизайнерским ремонтом, но продается без мебели.