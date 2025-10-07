За сколько и почему продают дом?

Приморский особняк выставлен на продажу за 6,8 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Его продают через 64 года после того, как он служил летним приютом для Джуди Гарленд. Звезда фильма "Волшебник страны Оз" арендовала этот дом в 1961 году.

Из окон открывается вид на залив Нантакет, а большая терраса и крытое крыльцо создают атмосферу типичного летнего приюта Кейп-Кода. Исторический дом сохранил много деталей эпохи, включая сохранившиеся деревянные полы, балочные потолки, встроенные сиденья, арочные дверные проемы и два камина.

Поместье Джуди Гарленд / фото Realtor.com

Поместье Джуди Гарленд / фото Realtor.com

Соседство с имением Кеннеди

Дом расположен прямо через дорогу от культового комплекса семьи Кеннеди в Гайаннис-Порт.

Именно в этом убежище на Кейп-Коди Джон Ф. Кеннеди планировал свою президентскую кампанию летом 1960 года, и именно туда сбежала его жена Джеки после того, как его убили в 1963 году в возрасте 46 лет.

Дом Джуди Гарленд (слева) и имение Кеннеди (справа) / фото Realtor.com

Что известно о Джуди Гарленд?

Джуди Гарленд – американская актриса и певица, известна своими ролями в мюзиклах и драмах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Ее карьера в индустрии развлечений продолжалась 45 из 47 лет ее жизни. Обладательница почетной детской премии "Оскар", "Золотого глобуса", премий Грэмми и Тони. Снялась в более чем 20 фильмах, включительно включая ее самый известный фильм "Волшебник страны Оз".

В 1997 году Джуди Гарленд посмертно получила почетную премию Грэмми за свои достижения, а несколько ее музыкальных записей вошли в Зал славы Грэмми. в 1999 году Американский институт киноискусств включил ее в рейтинг крупнейших кинозвезд века.

