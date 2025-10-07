За скільки і чому продають будинок?
Приморський маєток виставлено на продаж за 6,8 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Realtor.com.
Дивіться також Золото навіть у ванній: у Києві продають квартиру за 3 мільйони доларів
Його продають через 64 роки після того, як він служив літнім притулком для Джуді Гарленд. Зірка фільму "Чарівник країни Оз" орендувала цей дім у 1961 році.
З вікон відкривається краєвид на затоку Нантакет, а велика тераса та критий ґанок створюють атмосферу типового літнього притулку Кейп-Коду. Історичний будинок зберіг багато деталей епохи, включаючи збережені дерев'яні підлоги, балкові стелі, вбудовані сидіння, арочні дверні отвори та два каміни.
Маєток Джуді Гарленд / фото Realtor.com
Маєток Джуді Гарленд / фото Realtor.com
Сусідство з маєтком Кеннеді
Будинок розташований прямо через дорогу від культового комплексу родини Кеннеді в Гайанніс-Порт.
Саме в цьому притулку на Кейп-Коді Джон Ф. Кеннеді планував свою президентську кампанію влітку 1960 року, і саме туди втекла його дружина Джекі після того, як його вбили в 1963 році у віці 46 років.
Будинок Джуді Гарленд (ліворуч) та маєток Кеннеді (праворуч) / фото Realtor.com
Що відомо про Джуді Гарленд?
Джуді Гарленд – американська акторка й співачка, знана своїми ролями в мюзиклах і драмах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вікіпедію.
Її кар'єра в індустрії розваг тривала 45 зі 47 років її життя. Володарка почесної дитячої премії "Оскар", "Золотого глобуса", премій Ґреммі й Тоні. Знялася в понад 20 фільмах, включно зокрема її найвідоміший фільм "Чарівник країни Оз".
У 1997 році Джуді Гарленд посмертно здобула почесну премію Ґреммі за свої досягнення, а кілька її музичних записів увійшли до Залу слави Ґреммі. 1999 року Американський інститут кіномистецтв включив її до рейтингу найбільших кінозірок століття.
Які ще відомі маєтки продавали у світі?
У березні 2025 року на ринку з'явився химерний маєток з атмосферою "Володаря перснів". Його створив колишній художник Disney, який, очевидно, надихався творами Джона Толкіна. Комплекс визнали історичною пам'яткою культури Лос-Анджелеса.
У лютому у Швейцарії продавали маєток Одрі Хепберн. Історичний фермерський будинок XVIII століття розташований у селищі Толошеназ, що всього за 30 хвилин від Женеви. У маєтку є 12 спалень і 8 ванних кімнат.
У жовтні 2024 року мільярдер продавав дивовижний маєток на узбережжі Тихого океану. Його називають копією Версаля та "Піщаним замком". Будівництво тривало 15 років.