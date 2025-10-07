За скільки і чому продають будинок?

Приморський маєток виставлено на продаж за 6,8 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Його продають через 64 ​​роки після того, як він служив літнім притулком для Джуді Гарленд. Зірка фільму "Чарівник країни Оз" орендувала цей дім у 1961 році.

З вікон відкривається краєвид на затоку Нантакет, а велика тераса та критий ґанок створюють атмосферу типового літнього притулку Кейп-Коду. Історичний будинок зберіг багато деталей епохи, включаючи збережені дерев'яні підлоги, балкові стелі, вбудовані сидіння, арочні дверні отвори та два каміни.

Маєток Джуді Гарленд / фото Realtor.com

Маєток Джуді Гарленд / фото Realtor.com

Сусідство з маєтком Кеннеді

Будинок розташований прямо через дорогу від культового комплексу родини Кеннеді в Гайанніс-Порт.

Саме в цьому притулку на Кейп-Коді Джон Ф. Кеннеді планував свою президентську кампанію влітку 1960 року, і саме туди втекла його дружина Джекі після того, як його вбили в 1963 році у віці 46 років.

Будинок Джуді Гарленд (ліворуч) та маєток Кеннеді (праворуч) / фото Realtor.com

Що відомо про Джуді Гарленд?

Джуді Гарленд – американська акторка й співачка, знана своїми ролями в мюзиклах і драмах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вікіпедію.

Її кар'єра в індустрії розваг тривала 45 зі 47 років її життя. Володарка почесної дитячої премії "Оскар", "Золотого глобуса", премій Ґреммі й Тоні. Знялася в понад 20 фільмах, включно зокрема її найвідоміший фільм "Чарівник країни Оз".

У 1997 році Джуді Гарленд посмертно здобула почесну премію Ґреммі за свої досягнення, а кілька її музичних записів увійшли до Залу слави Ґреммі. 1999 року Американський інститут кіномистецтв включив її до рейтингу найбільших кінозірок століття.

